La familia del joven fallecido en San Fernando asegura que su muerte fue un accidente "por el mal estado de la acera y el deficiente alumbrado público"

El joven de 20 años que falleció el pasado sábado en las inmediaciones del puente del Gran Poder y de la avenida del Cid, frente a las cocheras de autocares Rico, sufrió un fatal accidente, según ha asegurado la familia al dar su versión de los hechos y puntualizar la noticia publicada sobre su muerte.

Según la familia, el joven regresaba a su casa cuando sufrió una caída "debido al mal estado del bordillo de la acera y al deficiente alumbrado público, golpeándose la cabeza contra el suelo del carril bici".

El cuerpo del joven, ha añadido, fue hallado aún con vida por un chófer de la citada empresa de autocares, que dio aviso a los servicios de emergencia a las 6.00 horas de la mañana. No obstante, según la familia, la ambulancia no llegó hasta las 6.50 horas, "momento en el cual ya no pudieron hacer nada por su vida".

Los familiares, de hecho, han advertido que no descartan emprender acciones legales para depurar responsabilidades por la muerte del joven, "tanto por el mal estado del pavimento que provocó su caída como por las negligencias que pudieran haber ocurrido en la prestación de asistencia sanitaria".

Desde el entorno familiar de la víctima de este fatal suceso ocurrido en La Isla durante el pasado fin de semana se ha lamentado también que en la información publicada se aludiera a sus antecedentes al citarse fuentes policiales al considerar que se trata de un enfoque inadecuado "al dar a entender que estuviera relacionado con su muerte", cuando es algo que -insisten- "la Policía ha descartado desde un principio".

En la información recopilada por este periódico el mismo sábado, sin embargo, se precisaba explícitamente que por el momento no se había podido concretar la causa de la muerte y que la Policía había confirmado que estaba investigando los hechos y, en esos momentos, no descartaba ninguna posibilidad.

La familia, no obstante, señala que en conjunto se ha dado en un primer momento una información "tergiversada" de una muerte "en circunstancias aún por esclarecer", lo que ha agravado además un duro golpe para la familia.