La falta de apoyo descarta el Virgen del Carmen para la Escuela de Idiomas en San Fernando

Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) descartan la antigua escuela Virgen del Carmen como nueva sede en San Fernando. La alcaldesa, Patricia Cavada, explica que su propuesta, que incluso llegó a plantear a la Junta de Andalucía para desarrollar la adecuación necesaria, no obtuvo el apoyo necesario y por tanto decayó. Su ubicación en la zona norte de la ciudad fue el condicionante clave para su rechazo. Mientras, el equipo de gobierno mantiene su apuesta por la reordenación de sedes administrativas tras la reapertura de las Casas Consistoriales.

"Como sabe el antiguo colegio Virgen del Carmen tiene un convenio con el Ministerio de Defensa que obliga a su vinculación con la actividad educativa. En su momento propuse a la Junta trabajar en la adecuación para acoger la Escuela Oficial de Idiomas, pero lamentablemente no encontró el apoyo necesario entre los usuarios, por lo menos las veces que hemos contactado", detalla la regidora. La localización actual, en el instituto Jorge Juan se considera más adecuada por parte de los usuarios que su traslado a la zona norte, expone Cavada, lo que hace que no haya una opción concreta actualmente para las instalaciones de la antigua escuela.

Sí tiene apoyo la intención municipal de llevar el Conservatorio Chelista Ruiz-Casaux, que comparte espacio con el colegio Almirante Laulhé, a la Casa de la Juventud. "Siempre ha ido contando a la ciudadanía cuál es la estrategia, y les he pedido paciencia que necesitan estos trámites. No se puede hacer de un día para otro: hay que hacer proyectos, hay que buscar financiación, los traslados necesarios. Los responsables del conservatorio, con los que me reuní no hace mucho, entendieron cuáles eran los pasos que teníamos que dar y confían en que se hará, porque este gobierno demuestra que aquello que hemos dicho lo hemos cumplido. Hemos demostrado con hechos los compromisos adoptados", comenta. Este paso será posible por el traslado de Juventud al edificio de la conocida como Casa de la Cultura en la calle Gravina, que también forma parte de la reorganización municipal.

Cavada aclara que la Casa de la Cultura no está cerrada, funciona ya en Real, 63

"La Casa de la Cultura no está cerrada. Tiene la misma actividad, el personal está en Real, 63", deja claro la regidora, tras algunas críticas al respecto, que se refiere al área municipal y no al edificio en sí de la calle Gravina. En la hasta hace unos meses sede Atención a la Ciudadanía, Alcaldía y otros servicios municipales también se ubica ya, destaca, la Academia de San Romualdo , que cuenta con espacio para poder trabajar y "seguir contribuyendo con su actividad cultural a la ciudad". La intención municipal es que este año, ya con el proyecto elaborado, se realice para convertirlas en biblioteca municipal una adecuación de las instalaciones, que será "relativamente invasiva" al contar con la adaptación que se hizo para que fueran aptar como edificio público." Se hizo una gran inversión porque no tenía regeneración del aire y condiciones tan importantes como la accesibilidad", recuerda Cavada.

El inmueble de la calle Gravina se destinará a otros servicios municipales como, según la reestructuración que se adelantó en marzo del año pasado, Empleo y Desarrollo Económico, pero también Mujer y Juventud. Para ello debe someterse a una intervención profunda, que el gobierno apuesta que sea en la línea de la mejor calificación ambiental posible. La actuación de mejora, que pretende acometerse con fondos europeos, se enfocará en la búsqueda de los mejores parámetros de climatización y consumo de energías, para seguir en la senda de la reducción de emisiones. "Queremos que sea una referencia en su rehabilitación desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Van a salir convocatorias de fondos europeos para actuaciones de este tipo, y queremos ser ambiciosos en este sentido. La idea es desarrollar una rehabilitación completa y no parcial", expone la alcaldesa isleña.

Los planes son que el Conservatorio tenga sede en el edificio de la Casa de la Juventud

Toda esta reordenación tiene un origen: la puesta en funcionamiento del Ayuntamiento tras la rehabilitación, un edificio al que el equipo de gobierno da mucha importancia. "En primer lugar, disponer de un espacio como este hace que San Fernando tenga un ayuntamiento a la altura. Era indigno tener la Alcaldía como estaba en la calle Isaac Peral, en un local, en el que hasta llegar al despacho del alcalde había que atravesar fotocopiadoras, rodea espacios que obstaculizaban el camino, un sitio que no estaban a la altura de la ciudad", compara. Pero Cavada también se refiere a lo que representa de cara a las visitas institucionales o a la prestación de servicios a la ciudadanía. "Con este edificio podemos presumir, no solamente se han mejorado las condiciones de trabajo del personal, de las posibilidades de atención a la ciudadanía en los espacios que tenemos, y además es un edificio con atractivo turístico. Son diarias las visitas que recibimos", insiste.

A partir de ahí, defiende, se sigue una estrategia, "si algo nos ha caracterizado, a las acciones que hago, es que se cuenta con una estrategia. "Hace años que dijimos que cuando el Ayuntamiento abriera, el edificio de Real, 63 se convertirá en la nueva Casa de la Cultura, y una nueva biblioteca municipal dentro del eje cultural que es calle Real, con la biblioteca Luis Berenguer en un extremo", pone el ejemplo. El traslado de Juventud del edificio de la calle Real permitirá a su vez que se convierta, "así se trata con la Junta de Andalucía", en el conservatorio de San Fernando.

La consolidación de la Casa Lazaga dará paso a su adecuación como edificio administrativo, y será la segunda sede municipal. "¿Qué ciudad puede presumir de tener un edificio histórico, patrimonial y protegido como este, y también la Casa Lazaga como sede administrativa? Donde existe un foco administrativo hay un edificio dinamizador de la economía", plantea.