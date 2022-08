Solución para la ermita del Cerro: 152.000 euros para la rehabilitación, o un nuevo templo

"Para rehabilitar la Ermita del Cerro lo único que se podría mantener serían los muros perimetrales realizando una nueva cimentación y cambiando la estructura de cubrición, puesto que se ha comprobado, con un hormigón tan antiguo (de 80 años), que no se encuentra en buenas condiciones". Esa rehabilitación integral que describe el informe del arquitecto José María Cano, miembro de la comisión pro-restauración, se calcula en 152.000 euros por lo que supone prácticamente el mismo coste de construir una edificación nueva.

Las conclusiones de las catas desarrolladas en el edificio, donde hace algo más de un año se hicieron trabajos previos para apuntalar la estructura, se cierran con la advertencia de que hay que tomar una decisión, sin prolongación, que corresponde al Ayuntamiento de San Fernando y su comisión de Patrimonio con la implicación de los colectivos ciudadanos a fin de conseguir la financiación necesaria.

La ermita se construyó en 1943 para trasladar el templo antiguo que se ubicaba en terrenos que ocupan actualmente el Acuartelamiento de Camposoto. Se hicieron movimientos de tierra en la pendiente del cerro para crear una plataforma plana sobre la que asentar el nuevo edificio lo que supuso crear un muro de contención para evitar posteriores corrimientos de tierra. El inmueble se construyó a imitación del antiguo y se planteó en el proyecto original ampliarla con un pórtico perimetral y una vivienda para el santero. Solo se hizo la nave de la iglesia con muros de ladrillos y una bóveda en hormigón de masa, sin armadura, sobre otra bóveda de ladrillo. Apunta el arquitecto que con una financiación escasa se aprovechó entonces los materiales existentes en aquella época de posguerra, "los cuales no fueron los más adecuados para asegurar la durabilidad del mismo".

En los años 80 se procedió a una rehabilitación que se quedó en cuestiones "cosméticas": eliminación de grietas y fisuras, colocación de tensores en la parte superior de los muros para contrarrestar los empujes de la bóveda, ejecución de una habitación posterior auxiliar -sacristía, aseos, despacho- que dejó la nave más pequeña-, impermeabilización de las cubiertas, nueva instalación eléctrica y acometida de agua potable, sin llegar a resolver los problemas estructurales.

Ahora ante un edificio con 80 años de antigüedad, construido con materiales de baja calidad, con problemas estructurales y signos claros de movimiento del terreno y grietas en los muros se desarrollaron en junio comprobaciones de la cimentación para considerar una posible rehabilitación. En concreto, se hicieron varias catas junto al muro sur del edificio que por seguridad se encuentra apuntalado. Los dos pozos se cavaron en el muro de la fachada sureste, la más cercana al antiguo muro de contención y que sufre las mayores grietas en el acerado exterior y el interior del templo. El muro esta hundido o desplazado hacia el lateral.

Las conclusiones confirman que la cimentación no es suficiente para soportar el peso del muro y de la bóveda de hormigón. La zanja de hormigón no tiene refuerzo de acero y por tanto el edificio se mueve libremente de ahí las grietas y movimientos de los muros y cubiertas. La bóveda es necesario sustituirla al no tener una estructura de hormigón armado que absorba el esfuerzo horizontal.

Todas estas cuestiones hacen que se estime que lo único que puede salvarse de la ermita son los muros perimetrales para volver a construir la cimentación y la estructura de cubrición al no estar el hormigón en buenas condiciones. La actuación de rehabilitación integral tendría un coste de unos 152.000 euros IVA incluido. Eso supone que el esfuerzo económico sería similar a la opción de construir un nuevo edificio. Esta cantidad es un poco superior a la que estimó la comisión pro-restauración en un informe en 2019. La decisión señala José María Cano en su informe está en manos del Ayuntamiento.