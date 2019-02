Una empresa abrirá una depuradora de moluscos en Puente de Hierro

La empresa Esteros Andaluces SL ultima la apertura de una planta depuradora de moluscos bivalvos en el polígono industrial Puente de Hierro, que en los últimos meses ha experimentado un insólito despegue. Los trámites administrativos previos a la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones están prácticamente acabados y, de hecho, se espera su inauguración en cuestión de días. La planta depuradora cuenta ya con el registro sanitario pertinente y se aguarda tan solo a que se formalice su inscripción como centro autorizado por la Junta de Andalucía para que pueda ponerse en funcionamiento en Puente de Hierro.

Su puesta en marcha por parte de Esteros Andaluces SL, empresa que se dedica al cultivo de ostras rizadas (ostiones) en el marco de la Bahía y que se ha hecho tremendamente popular en los últimos meses, parte de la necesidad de completar y optimizar el proceso de producción y posterior comercialización con la necesaria fase de depuración y ante la ausencia de una planta de estas características en el entorno geográfico cercano, una cuestión que ya en anteriores ocasiones se ha puesto de manifiesto. Las nuevas instalaciones vendrían pues a cubrir esta necesidad.

La planta tiene capacidad para depurar hasta 40.000 piezas de ostras diarias. No obstante, y aunque su prioridad es atender su propia producción para ofrecer un producto de gran calidad y con todas las garantías, no descarta tampoco atender a terceros que, precisamente, se encuentren en esa misma situación al no existir una planta depuradora de marisco en el entorno. Las instalaciones –señalan desde la empresa– tienen capacidad de sobra para atender esa posible demanda de trabajo que pueda llegarles desde el exterior.

En principio, se trabajará con una plantilla base compuesta por media docena de empleados, si bien la cifra puede llegar a cuadruplicarse en los momentos de mayor producción.

Esteros Andaluces cuenta con una salina de 300 hectáreas de extensión en San Fernando, en pleno corazón del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que dedica principalmente a la producción de ostras, para lo que destina un total de 12 naves de cultivo en esteros. El ciclo de producción se completa entre los 12 a 18 meses, una cifra inferior a los 48 meses que son precisos en Francia para completar un ciclo.

Las ostras rizadas –ostiones, según el término más popular– son además un valor en alza en la cocina. De hecho, sus marcas propias –Ostras de la Isla y Ostr Kdz– se han movido con bastante éxito en el mercado nacional y abastecen a varios conocidos y prestigiosos restaurantes.

La apertura de la planta depuradora se espera llevar a cabo en los próximos días

Su producción actual es de 12 toneladas, si bien la mercantil Esteros Andaluces está en plena fase de expansión –de ahí la apertura de la planta depuradora en Puente de Hierro– y aspira a llegar a los nueve millones de piezas cultivadas –lo que supone unas 900 toneladas– al año a finales de 2019.

En el pasado mes de noviembre, la empresa tramitó también con el Ayuntamiento de San Fernando tanto la licencia de obra de la nave en el polígono industrial de Puente de Hierro como la de apertura de las nuevas instalaciones, sujetas por sus especiales características a la obtención de la calificación ambiental.