"Pedimos a la sociedad que se informe y sea consciente de nuestra realidad, porque con un poco de esfuerzo nuestra enfermedad se puede normalizar, y perderemos el miedo a expresarnos bien". Las asociaciones de Párkinson celebran el Día Mundial de la enfermedad con un manifiesto en el que piden a los ciudadanos su empatía para conocer los síntomas de esta dolencia neurodegenerativa que dificultad a quien la padece la actividad en su día a día. La directora de Párkinson Bahía de Cádiz, Lola Garzón, ha sido la encargada de hacer llegar el mensaje en un vídeo subido a las redes.

Un año más el Día Mundial del Párkinson intenta hacer visible la enfermedad y cómo afecta a la vida de las personas que la tienen. "Ya hace más de 200 años que el médico inglés James Parkinson describió por primera vez la enfermedad, sin embargo, sigue siendo una gran desconocida", apuntan las entidades en el texto hecho público. Reconocida especialmente por el temblor, advierten que solo alrededor del 30% de las personas afectadas nunca llegan a experimentar este síntoma.

Hay, frente a ello, otros síntomas pocos conocidos y que sin embargo sí afecta a un gran número de personas. Su desconocimiento hace que no se vincule al párkinson y por tanto no se comunique al médico o profesional de neurología. "Esto supone retrasos en el diagnóstico, o que no sea aplicado el debido tratamiento", advierte Garzón. Son lo que se denomina señales invisibles del párkinson que la Federación Nacional y las asociaciones han aprovechado para la campaña de sensibilización de este año.

Trastornos del sueño, problemas del habla o alteraciones de la escritura son algunas de estas muestras que se dan en el día a día, que afectan a la persona en las tareas más sencillas como cocinar, firmar un documento o comunicarse con familiares y amigos. "La alteración de la escritura, la rigidez facial o la disminución del tono de la voz hace que sea difícil comunicarnos, y en ocasiones nos ponen en una situación de vulnerabilidad, haciendo incluso que nos distanciemos de nuestro entorno social y familiar", se señala en el texto de la comunicación.

"Necesitamos que se apueste por el abordaje integral de la enfermedad de párkinson y que las asociaciones seamos consideradas como agentes imprescindibles en la coordinación de la atención a las personas afectadas", defiende la directora de Párkinson Bahía de Cádiz.

Las asociaciones y la Federación Española de Párkinson agradecen la implicación de las empresas y entidades que se están sumando a la campaña Señales Invisibles para hacer visible la enfermedad. Los ciudadanos también pueden sumarse a esta propuesta en la web www.señalesinvisibles.com, o con el hashtag #señalesinvisibles.