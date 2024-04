Un contrato de más de 350.000 euros para dar cobertura eléctrica a todos los eventos en San Fernando

A 356.236 euros asciende el presupuesto del contrato que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de licitar para dar cobertura al montaje y legalización de las instalaciones eléctricas temporales de los distintos eventos que organiza a lo largo del año.

El contrato, que incluye el alquiler de generadores, incluye también las guardias de personal eléctrico in situ y localizada, para las que establece un tiempo de respuesta menor de 15 minutos al objeto de atender las incidencias que pudieran producirse en dichas instalaciones eléctricas durante el desarrollo de los distintos actos.

El objeto del contrato no es otro que asegurar el suministro eléctrico de los distintos eventos que organiza o patrocina el Ayuntamiento isleño conforme a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en aquellos casos "donde Endesa Distribuidora no dispone de potencia suficiente en esa zona, o no conceden punto de suministro". Algo que hasta el momento se hacía de manera independiente pero que ahora -es la novedad del contrato- se agrupa para dar cobertura a todos los eventos durante dos años, que es la periodicidad que se establece en el pliego de condiciones.

Entre estos eventos, el Ayuntamiento isleño incluye eventos infantiles en el parque del Barrero, un festival estival cuya ubicación está por definir, la Feria de la Tapa en el parque Almirante Laulhé, la festividad del 24 de Septiembre, con un concierto y diversos actos en la plaza del Rey así como con la exhibición de fuegos artificiales en el Zaporito; la romería del Día del Cerro, la celebración de los Carnavales en la plaza del Rey y las casetas municipales de la Feria del Carmen y de la de San Juan en La Casería.

También se refiere a la celebración de dos festivales de flamenco al año, a la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón, a la celebración de eventos de verano en la céntrica plaza de San José y otros eventos a celebrar en el casco histórico, tales como ferias gastronómicas.

Por supuesto, el contrato incluye la celebración de Halloween, La Isla Encantada o similar (actividades infantiles), los conciertos en la plaza del Rey, los actos a celebrar en la plaza de la Iglesia y las acometidas necesarias para los actos a celebrar en Navidad y para la Semana Santa.

Y alude a distintas actividades, desde el See you sun a las cabalgatas de Reyes o la Noche Blanca, a los que también cobertura con este contrato que se acaba de licitar.

El contrato se divide en dos temporadas (o años), a razón de 178.118 euros por cada una y en tres lotes diferentes: el primero, para aquellos eventos que requieren proyecto técnico, dirección técnica y certificado de instalación eléctrica; el segundo, para los que requieren dirección técnica y certificado de instalación eléctrica; y el tercero para los que sólo requieren certificado de instalación eléctrica así como los demás eventos que no requieran ni proyectos ni dirección técnica.

El presupuesto del primer lote asciende a 47.563,89 euros; el del segundo a 83.408,93 euros; y el del tercero a 47.145,23 euros.