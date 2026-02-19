La construcción de las 81 viviendas protegidas en San Fernando entra en su recta final

La construcción de las 81 viviendas protegidas destinadas a alquileres sociales que el Ayuntamiento de San Fernando afronta en la Ronda del Estero a través de la empresa municipal Hemsa -y que suponen la primera promoción pública significativa que se levanta en La Isla desde el año 2007- encara ya su recta final.

Así lo ha asegurado la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, a través de un comunicado de prensa que ha remitido tras la visita que ha realizado a las obras acompañada del equipo técnico y de la dirección facultativa de las obras, donde ha podido comprobar in situ los acabados del piso piloto y el estado actual de los trabajos, "que avanzan sin incidencias".

El primer bloque de esta promoción de viviendas que empezó a construirse en verano de 2024 estará terminado "en las próximas semanas", según ha anunciado el equipo de gobierno. La fecha de terminación que se barajaba para los trabajos el año pasado era junio de 2026.

Según el Ayuntamiento, tras superar el periodo de lluvias y temporales, el ritmo de obra se ha intensificado, permitiendo acelerar los acabados y las instalaciones interiores. Así, detalla, se ha podido comprobar que la cubierta ha aguantado bien los envites del tiempo sin ningún tipo de contratiempos.

La promoción entra ahora en una etapa clave centrada en la finalización de las viviendas y la instalación de los principales elementos constructivos y de eficiencia energética. Entre ellos destaca la colocación del sistema de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, conectado a placas fotovoltaicas, así como la instalación de ventanas sostenibles con carpintería de altas prestaciones y doble acristalamiento.

Todo el edificio está diseñado para alcanzar la máxima calificación energética A+, lo que se traducirá en un importante ahorro de energía y, por tanto, en una reducción significativa de los costes mensuales para las familias adjudicatarias. Durante la visita también se ha podido comprobar la calidad de la iluminación natural de las viviendas, uno de los aspectos cuidados en el diseño del proyecto para garantizar confort y bienestar.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la visita que ha realizado a la promoción de las 81 viviendas protegidas de la Ronda del Estero / Juan Antonio Sánchez Bernal

Durante la visita se ha presentado el piso piloto completamente terminado, que refleja la calidad de los materiales y acabados. Las viviendas cuentan con carpintería exterior de PVC con monobloc de persianas y doble acristalamiento, paredes con terminación lisa en blanco, tabiquería de doble aplacado y puertas lacadas en blanco.

Las cocinas se entregarán amuebladas y equipadas con vitrocerámica, y las viviendas disponen de amplios cuartos de baño y distribuciones funcionales, con tres dormitorios —uno principal y dos dobles— en la mayoría de los casos.

La planificación -detalla el Consistorio- establece una hoja de ruta clara para concluir las obras por unidades, mientras se trabaja en los remates interiores y elementos comunes, avanzando progresivamente hacia la conclusión de cada bloque. Así, en las próximas semanas está previsto finalizar el primer bloque, y a partir de ahí se irá culminando mensualmente el resto, hasta completar el conjunto residencial.

Los alquileres de estos pisos oscilarán entre los 154 y los 310 euros mensuales.

La promoción, que supera los 8,4 millones de euros, se financia en parte con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (Next Generation), que aportan una subvención que asciende a 3.673.000 euros. Y a esta ayuda, además, se suma otra subvención anterior de 2.963.000 euros procedente del programa de Fomento del Parque Público de Viviendas en Alquiler, con lo que el importe de ambas asciende a 6.636.000 euros. El resto corre a cuenta de los fondos municipales.