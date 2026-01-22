A Pleno bonificaciones fiscales para estimular la construcción de vivienda protegida en San Fernando

El gobierno municipal de San Fernando llevará al próximo Pleno una nueva modificación de las ordenanzas fiscales con el fin de promover la construcción de vivienda protegida en la localidad y, por ende, facilitar su acceso y dar respuesta a la elevada demanda que existe entre la ciudadanía, tanto para compra como para alquiler.

La propuesta, que este jueves ha pasado por la comisión informativa de Hacienda, introduce una bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la construcción y rehabilitación de vivienda protegida en régimen general y el 100% de la tasa que se abona por la licencia urbanística con el fin de estimular el mercado y de favorecer la iniciativa privada al abaratar los costes, lo que entiende que redundará posteriormente en el comprador de la vivienda o en el inquilino que la alquila.

Dicha bonificación -ha señalado la delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo- se equipara así a la que ya se aplica en el Ayuntamiento de San Fernando las viviendas protegidas de régimen especial.

La medida aspira a convertirse en "un aliciente" más para los constructores para así estimular el mercado y favorecer la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda protegida a precios más asequibles, al tiempo que se intentan abaratar los costes.

Las bonificaciones atienden expresamente a la vivienda en régimen general, destinada a familias que ya disponen de ciertos recursos pero que igualmente quedan ahora mismo fuera del mercado de renta libre por sus altos precios. Concretamente, esta modalidad de VPO se destina a familias con ingresos que llegan hasta 5,5 veces el IPREM. Lo que se intenta es animar al sector privado a embarcarse en promociones protegidas de este tipo para dar respuesta en la localidad al grave problema de la vivienda.

En paralelo, la empresa pública Hemsa proyecta la construcción de dos nuevas promociones (también en régimen general) en la Ronda del Estero, una de 132 y otra de 182. Y en marcha ahora mismo hay una promoción de 81 viviendas sociales en alquilar, también en esta misma vía.

La actualización de las ordenanzas fiscales de 2026 entró en vigor el pasado 1 de enero tras su aprobación definitiva por parte del Pleno hace poco más de un mes, el pasado 19 de diciembre.