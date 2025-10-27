Las ordenanzas fiscales de San Fernando para 2026, en periodo de alegaciones

La modificación de las ordenanzas fiscales en San Fernando para 2026, que en líneas generales contempla una congelación del IBI tras la subida de un 13% que se aplicó en el primer año de mandato- y de todos los impuestos municipales, se encuentran ya en su periodo de exposición pública y presentación de alegaciones tras publicarse el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Para consultar el expediente en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria hay que solicitar cita previa a través de cualquiera de los medios de contacto y de tramitación indicados en el portal www.sanfernando.es y específicamente a través del correo electrónico gestiontributaria@sanfernando.es y el teléfono 956 944003.

En caso de que en el plazo de exposición pública, que es de 30 días, no se presentaran reclamaciones se considerará aprobado definitivamente el acuerdo, cuya aprobación inicial afrontó el Pleno el pasado 16 de octubre. La propuesta salió adelante con los votos del PSOE mientras que VOX votó en contra y PP y AxSí se abstuvieron a la espera de formular sus alegaciones durante la tramitación de estas ordenanzas fiscales.

El periodo de alegaciones concluirá el próximo 3 de diciembre.

Entre las modificaciones de las ordenanzas fiscales que se han planteado para 2026 se encuentra la actualización de las bonificaciones para aquellos que instalen energía solar, térmica o fotovoltáica o sistemas de aerotermia, para incentivar el uso de las energías renovables.

También se modifica la ordenanza sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para aclarar la aplicación de las exenciones por discapacidad con efecto retroactivo al objeto de evitar prejuicios a personas afectadas por los plazos administrativos y los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad.

Además, se modifican tanto la ordenanza de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras como la de expedientes de licencia. De esta manera, se actualizan las bonificaciones sociales para obras en programas de rehabilitación de vivienda protegida, así como los límites del ICIO y las tasas urbanísticas vinculadas al IPREM, aumentando los límites a unidades familiares en tres veces el IPREM, en lugar del 2,5 que era habitual.

Asimismo, la propuesta modifica la tasa para la utilización de instalaciones y servicios deportivos municipales. Se introducen reducciones del 25%, 50% y 80% a clubes y asociaciones deportivas federadas y entidades con fines sociales y la gratuidad del 100% para menores de 18 años en pistas polideportivas al aire libre y atletismo, dando uso a instalaciones deportivas en horario de baja ocupación.