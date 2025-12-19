Aprobada la actualización de las tasas e impuestos de San Fernando para 2026, que mantendrán el IBI congelado

El Pleno de San Fernando ha dado hoy su aprobación definitiva a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, las tasas e impuestos municipales a los isleños tendrán que hacer frente a partir del próximo 1 de enero.

La sesión, que apenas ha durado un cuarto de hora, ha sido un mero trámite a cumplimentar ya que el resultado de la votación, dada la mayoría del gobierno socialista, no daba lugar a especulación alguna. La oposición en bloque -PP, VOX y AxSí- ha votado en contra y ha aprovechado para recriminar al gobierno la elevada presión fiscal que sufren los ciudadanos de San Fernando y para pedir una bajada del IBI.

En líneas generales, la propuesta de ordenanzas fiscales pasa por mantener congeladas las tasas e impuestos -incluido el IBI, que es el que más impacto tiene en el bolsillo de los ciudadanos- y por actualizar y mejorar la redacción de determinadas bonificaciones para, por ejemplo, promover la instalación de energías renovables.

En lo relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), se aclara la aplicación de las exenciones por discapacidad con efecto retroactivo "evitando perjuicios a las personas afectadas por los plazos administrativos en el reconocimiento del grado de discapacidad por parte de la administración autonómica", ha explicado la delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo.

Del mismo modo, se adapta al nuevo marco normativo el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) "y se actualizan las bonificaciones sociales para obras en programas de rehabilitación y vivienda protegida". "Se actualizarán los límites del ICIO y las tasas urbanísticas, vinculándolos al IPREM y adaptándolos aumentando los límites a unidades familiares", ha explicado la edil socialista. "Esto significa apoyar directamente a familias que más lo necesitan en el acceso a la vivienda y a quienes rehabilitan vivienda y apuestan por la regeneración urbana", ha señalado.

En cuanto a la tasa por la utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales "se aplica y se introducen reducciones a clubes y sociedades deportivas federadas y a entidades con fines sociales y la gratuidad del 100% para los menores de 18 años en pistas polideportivas al aire libre y atletismo, dando con esto el uso de instalaciones en horario de baja ocupación".

"Es una medida social, educativa, que fomenta hábitos saludables y da oportunidades a los más jóvenes a practicar deporte y fomenta el deporte base y, a su vez, haciéndose un uso eficiente de las instalaciones municipales", ha defendido la responsable en materia económica del gobierno municipal, que ha señalado también que se incorpora "una gestión más moderna, digital y transparente que permite a los usuarios reservar, pagar electrónicamente a través de la sede digital o la oficina virtual de Deporte".

También se modifica la ordenanza fiscal de recaudación y gestión especial de tributos para facilitar los pagos: "Se amplían métodos de pago, con tarjeta, domiciliación bancaria, transferencia, Bizum y a través de la sede electrónica. Se clarifican los procedimientos de ingreso para evitar errores de la identificación de los pagos. Estamos digitalizando la Hacienda local para que sea más accesible, transparente", ha defendido.

PP: "Recaucan demasiado, el presupuesto y la ciudad se les quedan grandes"

El PP ha recriminado al gobierno que no haya admitido ni una sola de las alegaciones presentadas a las ordenanzas fiscales y, sobre todo, que no haya incluido la rebaja de ninguna tasa o impuesto en la propuesta "tras las importantes subidas perpetradas en años anteriores".

"Recaudan demasiado, el presupuesto se les queda grande, tanto como la ciudad"; les ha espetado la concejala popular Inmaculada Marín.

"Somos el municipio con menor densidad de autónomos de toda la Bahía, con apenas 38 autónomos por cada 1000 habitantes, 38 frente a los 58 de Chiclana o los 51 de El Puerto: quedamos muy lejos de la media provincial que está en 54 o los 70 de la media andaluza. Y eso es consecuencia directa de una década de vuestra política socialista", ha afeado la edil al ejecutivo de Cavada.

"Basar la estrategia de esta ciudad en macroinversiones no productivas, invertir en una sola plaza, no es suficiente", ha afirmado Marín, que asegura que "los festejos generan ventajas competitivas y efímeras, cuyo efecto se desvanece en cuanto otra ciudad vecina dobla la apuesta en fiestas o pone luces navideñas más llamativas". "Este gobierno debería ser más ambicioso, más innovador, pensar más a largo plazo, pero sobre todo debe corregir de una vez su incapacidad de gestión", ha insistido.

VOX: "Se consolida un modelo que exprime al ciudadano"

Para el portavoz de VOX, Carlos Zambrano, la propuesta de ordenanzas fiscales viene a consolidar "una estrategia que exprime al ciudadano, mantiene una plantilla con falta de personal técnico y una política de amplias subvenciones a la vez que convierte a la ciudad en un gran espacio de eventos y fiestas.

El equipo de gobierno se reafirma en "un modelo de alta presión fiscal en un Ayuntamiento al que le ha venido sobrando dinero año tras año por dos razones fundamentales: porque no se ejecutan los proyectos y porque no se contrata personal", ha lamentado. "Se han pagado todos los préstamos pendientes y, aún así, se sigue manteniendo la alta presión fiscal".

AxSí: "Esto es un sablazo confiscatorio"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha aprovechado para recriminar al gobierno de Patricia Cavada la elevada presión fiscal que sufren los isleños. "Lo que hoy trae usted es un castigo colectivo fiscal para seguir exprimiendo los bolsillos de los isleños", le ha reprochado al ejecutivo. "San Fernando sufre la mayor presión fiscal de toda la provincia de Cádiz y una de las más altas de Andalucía, porque sufre el tipo impositivo de IBI más alto de todos los municipios de la provincia", ha afirmado al aludir a datos del Ministerio de Hacienda: "un 0,980 frente a Chiclana, con 0,607; Jerez, con 0,652; Puerto Real, con 0,650; Cádiz, con 0,740; o El Puerto, con 0,753".

"Dirán que recaudan poco por el IBI", ha afirmado Romero, que ha afirmado que eso se debe a que el parque de viviendas es más reducido que en otros municipios. "Se puede recaudar menos por el número de inmuebeles, aunque el tipo sea altísimo, pero eso no cambia la carga fiscal por vecino, que en San Fernando es un sablazo confiscatorio único en la provincia"