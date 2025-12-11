El PP reclama la bajada del IBI en San Fernando ante el superávit millonario del Ayuntamiento

El PP de San Fernando ha presentado sus alegaciones a las Ordenanzas Fiscales para 2026 después de que el gobierno municipal aprobara inicialmente una propuesta que, a juicio del PP, "vuelve a quedarse en una simple congelación de impuestos sin aportar ningún alivio fiscal real a las familias y empresas de la ciudad".

La concejala popular, Inmaculada Marín, ha subrayado que el Ayuntamiento de San Fernando se encuentra en una situación económica "más que suficiente para acometer bajadas de impuestos, con un remanente de tesorería de 16,17 millones de euros y un superávit de 13,6 millones en la liquidación de 2024, lo que confirma la holgura financiera del Consistorio tras años de baja ejecución presupuestaria".

El PP recuerda que estos superávits "no se deben a una gestión eficaz", sino al reiterado incumplimiento del presupuesto: "solo en 2024 quedaron sin ejecutar más de 51 millones de euros, un 33% del total, y en inversiones apenas se ejecutó el 14%, dejando pendientes más de 37 millones destinados a colegios, instalaciones deportivas, mantenimiento urbano o alumbrado", recuerda la formación. "A pesar de este escenario -añade- el gobierno local vuelve a presentar la congelación de tasas como un logro cuando lo que procede es una rebaja fiscal que alivie a los contribuyentes después de años de presión impositiva creciente". No en vano, recuerda el PP, el gobierno de Cavada aprobó en 2019 y 2023 subidas del IBI que en conjunto han incrementado el recibo más de un 19%.

En sus alegaciones, el Partido Popular propone reducir el tipo impositivo del IBI urbano al nivel previo a la última subida aplicada por el PSOE, una medida que consideran necesaria ante el aumento del coste de vida y las recientes subidas de otras tasas municipales. Asimismo, el PP solicita eliminar del impuesto de circulación la exigencia de estar al corriente de pago para acceder a la bonificación por discapacidad, al entender que se trata de un requisito injusto que penaliza a familias vulnerables y que no está contemplado de manera obligatoria en la legislación estatal. La bonificación -señala- "responde a una condición personal reconocida por ley, no a la capacidad económica del contribuyente".

Del mismo modo, el PP denuncia que la modificación de la ordenanza deportiva discrimina a los clubes modestos y de reciente creación al imponerles requisitos de antigüedad y condiciones que no afectan a entidades con más de 500 socios. Esta situación, advierten, perjudica especialmente al deporte base, sostenido por clubes con escasos recursos que realizan un esfuerzo notable para apoyar a familias vulnerables y facilitar el acceso a la práctica deportiva. El PP solicita que se garantice un trato igualitario para todas las entidades, con bonificaciones y acceso a instalaciones municipales que no excluyan a quienes trabajan directamente con el deporte formativo.

Desde el Partido Popular insisten en que San Fernando "no puede seguir soportando una política fiscal que recauda cada vez más sin traducirse en mejoras visibles para la ciudadanía". Con un presupuesto que supera los 119 millones de euros, consideran imprescindible "menos propaganda y más gestión, menos superávits generados por no ejecutar inversiones y más medidas que impulsen la economía local, el empleo, el comercio y la calidad de los servicios públicos". "San Fernando merece un gobierno que deje de mirarse al espejo y empiece a mirar a su gente", concluye Marín.