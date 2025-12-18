Las tasas e impuestos de San Fernando para 2026, a un Pleno extraordinario este viernes

Las ordenanzas fiscales –las tasas e impuestos que los isleños tendrán que pagar en 2026– irán a un pleno extraordinario este viernes 19 para afrontar su aprobación definitiva y, de esta forma, entrar en vigor a partir del 1 de enero.

El trámite se aborda tras concluir el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones de la propuesta. Tanto PP como AxSí daban a conocer días atrás las propuestas que habían presentado en este sentido coincidiendo ambas formaciones en pedir una bajada generalizada de los impuestos municipales habida cuenta de la situación económica del Ayuntamiento, con superávit y remanente millonarios. Concretamente, planteaban una rebaja del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), que es el que mayor incidencia tiene en el bolsillo de los ciudadanos y que en 2024 se subió hasta un 13%.

En este sentido, la propuesta de ordenanzas fiscales que se aprobará este viernes plantea, en líneas generales, una congelación de las tasas e impuestos, también del IBI. Su aprobación inicial se afrontó el Pleno el pasado 16 de octubre. El punto salió adelante con los votos a favor del PSOE mientras que VOX votó en contra y PP y AxSí se abstuvieron a la espera de formular sus alegaciones durante la tramitación de estas ordenanzas fiscales. No obstante, salvo sorpresa, todo apunta a que ambas formaciones votarán en contra en la sesión de mañana, una vez que sus alegaciones han sido rechazadas.

La modificación de las ordenanzas fiscales para 2026 actualiza también algunas bonificaciones -por ejemplo, para fomentar el uso e instalación de las energías renovables- y, en la tasa por el uso de instalaciones deportivas, introduce reducciones del 25%, 50% y 80% a clubes y asociaciones deportivas federadas y entidades con fines sociales y la gratuidad del 100% para menores de 18 años en pistas polideportivas al aire libre y atletismo.

También se modifica la ordenanza sobre el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para aclarar la aplicación de las exenciones por discapacidad con efecto retroactivo al objeto de evitar prejuicios a personas afectadas por los plazos administrativos y los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad.

Además, se modifican tanto la ordenanza de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras como la de expedientes de licencia. De esta manera, se actualizan las bonificaciones sociales para obras en programas de rehabilitación de vivienda protegida, así como los límites del ICIO y las tasas urbanísticas vinculadas al IPREM, aumentando los límites a unidades familiares en tres veces el IPREM, en lugar del 2,5 que era habitual.