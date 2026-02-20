Conrado Rodríguez vuelve al Ayuntamiento de San Fernando como gerente de la empresa municipal Hemsa

Conrado Rodríguez volverá al Ayuntamiento de San Fernando tras haber dejado el gobierno municipal en enero de 2025, aunque lo hará como gerente de la empresa municipal Hemsa tras la renuncia de Miguel Ángel Casal López, que se ha hecho pública este viernes y que el consejo de administración formalizará el próximo 24 de febrero.

El que fuera responsable del área de Desarrollo Económico y uno de los hombres clave del equipo de gobierno ha aceptado la propuesta que le ha realizado la alcaldesa, Patricia Cavada, para ponerse al frente de la empresa pública, que ahora mismo gestiona la vivienda protegida y el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en la localidad, aunque aspira a asumir más servicios municipales en el futuro.

Miguel Ángel Casal ha presentado su renuncia por motivos estrictamente personales y circunstancias que responden al ámbito privado, según ha concretado el Ayuntamiento isleño en un comunicado en el que ha dado cuenta del cambio al frente de Hemsa.

Dicha renuncia fue trasladada a la alcaldesa la semana pasada y este viernes se ha convocado una reunión del consejo de administración de la empresa municipal para el próximo martes 24 en la que se hará efectiva y se procederá al nombramiento de Conrado Rodríguez como nuevo gerente "con el fin de que el relevo se produzca de manera inmediata y garantizar así la continuidad den la gestión de la emrpesa municipal".