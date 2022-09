La concejala de Empleo de San Fernando, en las jornadas de digitalización del sector naval

La delegada de Empleo, Regla Moreno, asistió a la jornada Digitalización del Sector Naval. Astillero 5.0, organizada por el Clúster Marítimo Naval Cádiz en colaboración con Siemens, Navantia y el apoyo de la Diputación de Cádiz a través del programa Dipuactiva 2022, donde se expusieron los retos del sector naval para la provincia de Cádiz, las tendencias en su digitalización y la importancia del PERTE del sector naval recientemente aprobado.

En este encuentro se puso de relieve que desde hace más de dos años, Siemens ya colabora con Navantia aplicando el Gemelo Digital en el Programa de Fragatas F-110. Al mismo tiempo, se ha convertido en el socio tecnológico del sector naval, poniendo a disposición del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la industria naval (PERTE Naval) sus soluciones de transformación digital.

Siemens aplica las más novedosas tecnologías como el Gemelo Digital en el Centro de Excelencia para el Sector Naval (Cesena), con el objetivo de impulsar, apoyar y dinamizar su digitalización.

Durante la jornada se desarrolló una mesa redonda bajo el título Retos y oportunidades para la transformación digital de la industria naval en Andalucía, y hubo ponencias técnicas sobre las soluciones en materia de digitalización y el cambio cultural que esta transformación supone en el ecosistema y en las personas, y se contó con la participación de Airbus, para aportar su visión sobre la transformación digital en el sector aeronáutico y su traslación a la cadena de suministro.

Para la delegada de Empleo, "esta jornada sirvió para poner aún más de relieve que la digitalización no es una opción sino una necesidad, y que es una palanca de transformación para las empresas y las administraciones".

Moreno ha apuntado que "en los procesos y planes estratégicos de transformación digital, además de contar con herramientas digitales como ventajas competitivas para afrontar los retos del presente y del futuro, las personas son claves de la transformación y del éxito. Es fundamental la adopción por parte de las personas de su importancia, y por tanto de su adaptación al cambio, y la gestión de este".

Como ha apuntado la edil, "el objetivo de la digitalización no es el uso de la tecnología, per se, y como la tecnología no espera las empresas tecnológicas están revisando los planes de formación para que se adapten a las necesidades reales del mercado, para contar con catálogos e itinerarios para formar y capacitar en aquellas ramas profesionales del sector naval que se están demandando y las que se demandarán".

"Hay además que tener en cuenta la importancia de prepararnos para el relevo generacional de distintos sectores productivos; así como estar alineados en cuanto a la oferta educativa, reglada o no; y hacer leyes que no afecten a la proyección estratégica del sector naval y las actividades vinculadas con el mar, por su potencial y naturaleza en el marco económico y natural de la Bahía de Cádiz", ha añadido la delegada.

En resumen, en palabras de Moreno, "estamos ante un cambio de paradigma que requiere de formación y capacitación para aprovechar las oportunidades, así como actuar ante la resistencia inevitable al cambio, porque aparecerán nuevos puestos de trabajo gracias a la tecnología y a proyectos de innovación y sostenibilidad que precisarán de personas, de su talento, y por tanto del factor humano".