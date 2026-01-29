La compra de las casetas de la Feria volverá a licitarse en San Fernando y la subvención tiene de plazo hasta 2027

Montaje de las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando dispone de plazo hasta octubre de 2027 para acreditar la subvención concedida por la Diputación Provincial en el marco del Plan Cádiz Marcha 2025 para adquirir las estructuras de las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal.

Así que, aunque la primera tentativa de licitación ha quedado desierta, el Consistorio isleño dispone todavía de bastante margen para afrontar la compra de las casetas sin llegar a perder esa ayuda de 445.000 euros concedida para financiar parcialmente la operación.

La delegada municipal de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, ha aclarado esta cuestión tras la denuncia realizada por el PP de San Fernando, que alertaba de la pérdida de estos fondos e, incluso, la relacionaba con otras ayudas como la EDUSI o programas de empleo perdidos.

Lo que ha ocurrido, explica, es que a pesar de existir una propuesta de adjudicación desde el pasado mes de diciembre no se ha podido formalizar el contrato porque la mercantil no ha presentado la documentación requerida para ello a pesar de los requerimientos de subsanación que se han hecho desde la mesa de contratación, por lo que no ha quedado más remedio que declarar desierta la licitación. Una simple cuestión administrativa y, desde luego, nada que no haya pasado anteriormente en el Ayuntamiento.

Ahora, se procederá a licitar de nuevo la compra de estas estructuras, aclara.