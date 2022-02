El colegio Las Carmelitas de San Fernando inaugura su nueva Aula Reinventada

El colegio Las Carmelitas de San Fernando ha inaugurado el Aula Reinventada, el Aula Reinvent the Classroom, que investiga nuevas técnicas de aprendizaje donde el alumno es protagonista y donde se apuesta por el desarrollo integral, formando no solo en lo académico, sino en las dimensiones humanas y espirituales. Esta apuesta se convierte en el sexto pilar del proyecto educativo.

A la pastoral, la atención a la diversidad, la innovación metodológica (que fomenta el trabajo cooperativo por proyectos); la digitalización, que integra dispositivos y robótica con sentido educativo -no en vano en 2021 se le reconoce como el primer centro Google for Education Reference School de la provincia de Cádiz-; y la potenciación del inglés, entre otras cosas es centro acreditado Erasmus +, se suma ahora la transformación de espacios educativos a través del programa Reinvent the Classroom Internacional.

Se trata, detalla el centro, de una iniciativa de HP e Intel, impulsada por Grupo AE, que ayuda a los centros a crear espacios innovadores donde investigar nuevas técnicas de aprendizaje para que sus alumnos sean ciudadanos de un mundo en constante evolución. El Aula Reinventada de Vedruna San Fernando está dividida en 5 zonas donde los alumnos piensan, diseñan, crean y presentan, con una zona adicional enfocada a la creación de contenido multimedia.

Con esta iniciativa Las Carmelitas se une a una red de más de 195 colegios de todo el mundo con el cometido de innovar las técnicas de enseñanza fieles a los principios de las escuelas Vedruna. El primer paso de este aula ha sido la formación de su equipo directivo y el claustro por parte de la consultora de innovación educativa Grupo AE.

En la formación los docentes han abordado la metodología Technological Pedagogical Content Knowledge para aprovechar al máximo el uso de estos espacios de aprendizaje de referencia. Además, han conocido en profundidad los distintos tipos de tecnologías de hardware, software y contenidos específicos que potencian la interacción y la participación del alumnado. Finalmente, los docentes han aprendido a aprovechar todo el potencial de su aula reinventada para alcanzar la excelencia educativa.

El acto de inauguración contó con distintos invitados que han hecho posible este proyecto, guiados por el experto en innovación educativa Ramón Rodríguez Galán, conocido en las redes como Profe Ramón. "La idea de crear este aula nos pareció una propuesta de espacio de aprendizaje que iba muy en consonancia con nuestra metodología de innovación y digitalización y, por supuesto, con nuestra Propuesta Educativa Vedruna. Valoramos especialmente el aspecto colaborativo que incumbe al alumnado y al profesorado, debido a las posibilidades que ofrecerá para interactuar tanto dentro del propio centro como con otros colegios con los que trabajaremos en red", explica la directora general de Nuestra Señora del Carmen.

En la inauguración intervinieron responsables de la Junta y de la iniciativa. Así el director general de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la Junta de Andalucía, Antonio Segura Marrero, apuntaba que esta iniciativa contribuye a la transformación digital del sistema educativo andaluz con la formación del profesorado como clave. Carlos Alonso, responsable del negocio de Educación de HP España, señalaba que "estas aulas "mezclan el poder de las tecnologías educativas y métodos de enseñanza innovadores para revolucionar la educación". Gonzalo Romero, Head of Education en España, defendía que "cuanto más formados estén nuestros aprendices en materia digital, mejor será la transferencia de conocimiento docente-estudiante y estudiantes-docente".

Por su parte, Fernando Rodríguez, CEO y Fundador de Grupo AE, exponía que "la clave para el éxito de las aulas del futuro es la motivación y formación del profesorado. Solo analizando, formando y acompañando en todo el proceso de implantación y convirtiendo el espacio en un verdadero motor de cambio metodológico del centro se potencia el desarrollo de las habilidades del alumnado, más allá de la adquisición de contenidos". Pablo Márquez explicaba que ClassInThe Box, de la que es CEO, permite grabar las clases para que los alumnos puedan aprovechar la información una y otra vez. "Esas clases deben tener un audio perfecto y sin ruidos de fondo, cambios de cámara y efectos en la imagen llamativos y útiles, ya incorporados, para que los alumnos disfruten. Comparte lo más importante sin editar nada. Es el único sistema de videoconferencia de bolsillo que lo hace todo por ti", añadía.

Fernando Navarro Huertos, antiguo alumno, aplaudía "que te exijan la mejor versión de ti mismo es realmente inspirador, sobre todo cuando cuentas con la mano amiga del profesor, que te apoya, te da seguridad".