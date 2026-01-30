Cavada aplaude la rehabilitación de la Casa Lazaga: "Es un trabajo exhaustivo y riguroso que sumará otro edificio histórico a la vía cultural de San Fernando"

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha defendido el "trabajo exhaustivo y riguroso" que se ha hecho con el proyecto de rehabilitación de la Casa Lazaga, cuyas obras se acaban de licitar.

Se trata, ha valorado la regidora, de "un proyecto ambicioso que permitirá a San Fernando recuperar un edificio arquitectónico de enorme valor patrimonial". Un inmueble –añadió– que se sumará al conjunto de edificios históricos "de primer nivel" que se sitúan en el entorno del Ayuntamiento de San Fernando y que refuerzan lo que el equipo de gobierno llama "la Vía Cultural" de la calle Real "con una nueva pieza patrimonial visitable".

Cavada ha aludido también al uso administrativo como dependencias municipales que se le dará al palacio una vez que concluya su rehabilitación. "De este modo, la Casa Lazaga se transformará en un nuevo foco de centralidad urbana en la confluencia de la calle Real con Faustino Ruiz, en un entorno con importante actividad comercial, contribuyendo a generar dinamismo, tránsito ciudadano y nuevas oportunidades económicas en la zona", apuntó.

Visita a la Casa Lazaga. / Foto: Julio González

Para Cavada, este histórico inmueble "es también un símbolo de San Fernando y un reflejo de la apuesta del actual gobierno municipal por la recuperación del patrimonio histórico como motor de transformación urbana, cultural y económica". Esta actuación –que para la alcaldesa sigue la senda emprendida en su momento con la rehabilitación del Ayuntamiento– "supondrá una nueva puesta en valor del centro de la calle Real y del rico patrimonio arquitectónico de la ciudad".

Alto valor patrimonial

La Casa Lazaga -ha recordado la regidora isleña- es un edificio catalogado con nivel 2 de protección, considerado de elevado interés arquitectónico. Tiene su origen en los siglos XVII y XVIII, con una importante reforma en el siglo XIX durante el periodo isabelino.

La intervención permitirá adaptar el edificio a su nuevo uso, dotándolo de las instalaciones necesarias y mejorando sustancialmente su accesibilidad mediante la incorporación de un ascensor y nuevos núcleos de comunicación vertical. Asimismo, se garantizarán las condiciones de seguridad, evacuación y eficiencia energética exigidas por la normativa vigente, siempre de forma plenamente compatible con la protección patrimonial del inmueble.

Desde el gobierno municipal, la alcaldesa ha manifestado "la especial ilusión con la que se afronta este proyecto, que supone un paso más hacia una ciudad amable, económicamente atractiva y comprometida con la recuperación de un patrimonio histórico que durante años estuvo abandonado y que, poco a poco, se está devolviendo a la ciudadanía con un enorme valor añadido".

"La Casa Lazaga es un símbolo de San Fernando por su historia y por su valor patrimonial. Desde el gobierno municipal se han ido dando pasos firmes y continuados en la recuperación del patrimonio histórico, como ya se hizo con la rehabilitación integral del edificio del Ayuntamiento, hoy convertido en uno de los espacios más visitados turísticamente de la ciudad", subraya Cavada.