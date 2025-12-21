La cabalgata de Papá Noel en San Fernando se adelanta por la previsión de lluvia: saldrá este lunes

La Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hosteleros e Industria (Acosafe) ha decidido adelantar la cabalgata de Papá Noel que organiza cada año en las vísperas de Nochebuena ante las previsiones de lluvia que se manejan para la jornada del próximo martes, cuando estaba prevista su celebración

El cortejo de Papá Noel, de esta forma, volverá a recorrer las calles del Centro Comercial Abierto en la tarde de este lunes 22 -un día antes de lo previsto- aunque siguiendo el horario y recorrido establecido.

De esta forma, la comitiva saldrá a las 17.30 horas de la plaza Tetuán para realizar el siguiente recorrido: San Rafael, Colón, Rosario, General García de la Herrán, Antonio López, Hermanos Laulhé, Calderón de la Barca (trasera del Ayuntamiento) y José López Rodríguez.

Papa Noel recorre San Fernando en la cabalgata de Acosafe / Antonio Zambonino

El cortejo que acompañará al simpático personaje navideño estará formado por el grupo de baile de Dance to Feel, varios personajes de Disney, una charanga musical y la carroza de Papá Noel.

En esta ocasión, Papá Noel estará representado por María Isabel Luna Aguilera (Suministros Americanos). Será la primera vez que una mujer se meterá en este papel que, cada año, de manera simbólica representa un comerciante de la localidad.

La cabalgata de Papá Noel supone la actividad más vistosa de todas las que organiza Acosafe en el contexto de su campaña de Navidad, que precisamente presentó días atrás.

Más cambios en la agenda navideña por la lluvia

Aunque el adelanto de la cabalgata de Papá Noel de Acosafe no es la única modificación de la programación de Navidad a la que ha obligado la lluvia. El Ayuntamiento de San Fernando ha informado también de que, por motivos meteorológicos. el espectáculo de teatro infantil El elfo travieso previsto para este domingo se ha aplazado al próximo día 24 de diciembre (con pases a las 12.30 y 13.30 horas). Igualmente, los talleres que inicialmente estaban previstos para ese día 24 -Nochebuena- pasan a la jornada del 31.

Y la lluvia impidió también en la tarde del pasado viernes la celebración en la plaza del Rey de la final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla, que finalmente se celebrará el próximo martes 30.

Caravana Solidaria de los Reyes Magos en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Éxito de la Caravana Solidaria de los Reyes Magos

Lo que sí se ha podido celebrar gracias a la tregua de la lluvia en la mañana del sábado ha sido la Caravana Solidaria de los Reyes Magos, vistosa iniciativa a favor de la campaña Ningún niño sin juguetes que contó una vez más con una destacada presencia de jóvenes de diferentes hermandades y que culminó con una gran montaña de juguetes en la plaza del Rey. Una imagen que habla por sí sola de la solidaridad isleña. Esta cita, sin embargo, estaba prevista para una semana antes pero tuvo también que retrarsarse y cambiar de fecha por las previsiones meteorológicas.