El comercio de San Fernando lanza su campaña para animar una Navidad 'fría': se prevén menos ventas

El comercio histórico encara a lo largo de las próximas semanas una campaña de Navidad que se presenta bastante fría en San Fernando. Es decir, con menos ventas que otros años. La coyuntura sigue siendo especialmente desfavorable para el sector, que no solo lucha ya con la competencia de las grandes superficies sino también -y sobre todo- con la venta on line, que lleva años plenamente extendida entre los consumidores. Así que cada vez se compra menos en las tiendas de toda la vida. Es un hecho. Y basta ver el catálogo de locales cerrados que se reparten por las calles Real, Rosario o San Rafael para darse cuenta de la situación en la que se encuentra el comercio histórico de la localidad. La Navidad, no obstante, sigue viéndose como una tabla de salvación, la fecha en la que se dispara el consumo y, por ende, la mejor fecha de todo el año para hacer caja.

El problema, avisa la Asociación de Comerciantes, Hosteleros, Industria y Servicios Profesionales (Acosafe), es que "la economía está ahora mismo un poco parada". A pesar de la fecha, no parece que se haya despegado. Por el momento, no se nota la Navidad en las ventas. Así que la previsión pasa este año "por un crecimiento menor", dice el presidente de la entidad, Manuel Luna, que este miércoles ha presentado la campaña de Navidad.

Simbólica entrega del gorro de Papá Noel a María Isabel Luna / D.C.

La clave no es otra que potenciar el comercio histórico -el llamado Centro Comercial Abierto- y conseguir que esos miles de ciudadanos que a diario pasean por sus calles hagan sus compras navideñas en estos establecimientos.

"Necesitamos activar los centros de las ciudades, que la gente venga y compre en los comercios del centro de la ciudad. Nosotros somos los que damos vida y dinamizamos la ciudad. Necesitamos apoyo y necesitamos que los ciudadanos compren y vengan a activar la economía de su ciudad comprando en la ciudad y disfrutando de ella", ha apuntado.

Sobre esa clave, de hecho, giran las actividades preparadas por Acosafe en su campaña de Navidad, que tendrá como actividad estrella ese recorrido que en la tarde del próximo día 23 -en las vísperas de la Nochebuena- realizará el cortejo de Papá Noel por las calles de la ciudad.

Papa Noel recorre San Fernando en la cabalgata de Acosafe / Antonio Zambonino

Así, una de las propuestas planteadas pasa por facilitar a los clientes del comercio tradicional vales para estacionar en los parking de Reyes Católicos y del Mercado Central, al objeto de hacer más cómodas las compras para los ciudadanos y facilitarles los desplazamientos. Se podrán solicitar en los establecimientos asociados.

Además, habrá un paje real que recogerá las cartas de los más pequeños, diversos photocall navideños, pasacalles con personajes de Disney, una ludoteca y, de nuevo, un servicio de empaquetado de regalos, iniciativa ya habitual en la campaña navideña del comercio isleño.

El cortejo de Papá Noel

El cortejo de Papá Noel volverá a recorrer las calles del Centro Comercial Abierto en la tarde del 23 de diciembre. El simpático personaje navideño estará representado en esta ocasión por María Isabel Luna Aguilera (Suministros Americanos). Será la primera vez que una mujer se meterá en este papel que, cada año, de manera simbólica representa un comerciante de la localidad.

La comitiva saldrá a las 17.30 horas de la plaza Tetuán para realizar el siguiente recorrido: San Rafael, Colón, Rosario, General García de la Herrán, Antonio López, Hermanos Laulhé, Calderón de la Barca (trasera del Ayuntamiento), José López Rodríguez, Isaac Peral y plaza del Rey.

El cortejo estará formado por el grupo de baile de Dance to Feel, varios personajes de Disney, una charanga musical y la carroza de Papá Noel.

El paje real

La campaña de Navidad de Acosafe contará también con un paje real que, sentado en un photocall navideño, recogerá las cartas de los más pequeños durante los siguientes días:

Viernes 19, de 18.30 a 20.30 horas, en la calle Real 181

Sábado 20, de 11.30 a 13.30 horas, en la calle Rosario

Viernes 26, de 18.30 a 20.30 horas, en la calle San Rafael, 5

Sábado 27, de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas, calle Real 164 (Pasaje de la Música)

Servicio de empaquetado de regalos

En los comercios asociados a Acosafe se repartirán tickets con las compras para que los clientes se acerquen posteriormente a los puntos de empaquetado de regalos y puedan llevarse sus regalos envueltos.

Las carpas se pondrán los días 19, 20, 22, 23, 2 y 3. El horario será 11.30 a 13.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Estarán en las siguientes ubicaciones:

Calle Real, 158 (frente a confecciones El Carmen)

Plaza de la Iglesia

Calle San Rafael (frente a Calzados San Rafael)

Pasacalles con muñecos Disney

Viernes 19, de 18.30 a 20.30 horas

Sábado 20, de 18.30 a 20.30 horas

Viernes 26, de 18.30 a 20.30 horas

Sábado 27, de 18.30 a 20.30 horas

Viernes 2, de 18.30 a 20.30 horas

Sábado 3, de 18.30 a 20.30 horas

Photocall Navideño

Habrá ocho photocall navideños repartidos en los siguientes puntos del Centro Comercial Abierto

Confecciones Aparicio. Calle Real, 181

Confecciones El Carmen. Calle Real, 197

Frutos Secos Berta. Calle Rosario, 4

El Siglo. Calle Rosario, 14

Almacenes Blanco. Calle Rosario, 34

Entre Lencería Zady y Ana Vargas. Calle San Rafael, 1

Calzados San Rafael. Calle San Rafael, 6.

Floristería Edri. Calle San Rafael, 50

Buzones y cartas reales

Habrá también cuatro buzones reales repartidos por el Centro Coemrcial Abierto, donde los más pequeños podrán depositar sus cartas para los Reyes Magos. Estarán ubicados en los siguientes puntos:

Calle Rosario, 36 (Almacenes Blanco)

Calle Antonio López, 9 (La Amistad de Dori)

Calle Real, 86 (El Incensario Cofrade)

Calle Real, 164 (Juana Ramírez Tu Boutique)

Además, la campaña cuenta con una ludoteca para los más pequeños en la plaza de la Iglesia y con tarjetas regalo, que estarán disponibles en los establecimientos asociados.