El bombero Miguel Roldán habla del drama humanitario del Mediterráneo en el IES Botánico

El bombero del Ayuntamiento de Sevilla Miguel Roldán Espinosa, que se enfrenta a un proceso judicial en Italia que puede terminar con una condena de hasta 20 años de prisión por su participación en la misión humanitaria con la ONG Jugend Rettet, ha participado en una actividad que el IES Botánico ha organizado como actividad complementaria a la celebración del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

Más de un centenar de alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato pudieron escuchar de primera mano la realidad que se vive "cada día, hoy mismo", como recordó Miguel, en esta "fosa común" en la que se ha convertido el Mediterráneo, "a causa de estas políticas que olvidan los Derechos Humanos, porque por desgracia hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera".

La actividad estuvo organizada por el Departamento de Geografía e Historia, Económicas y Filosofía de este centro educativo, que quiso contar con el testimonio de este voluntario que ayudó a salvar a más de 12.000 vidas en tan solo 22 días en misiones de salvamento marítimo en el Mediterráneo, frente a la costa de Libia.

Miguel, durante las palabras que dirigió a los alumnos del IES Botánico, recordó que "también nuestro pueblo ha sido pueblo de emigrantes y que debemos ayudar y acoger hoy, como hace años necesitamos nosotros y como podemos volver necesitar".

"Pensar en la inmigración como un problema es inhumano, son personas, seres humanos, que necesitan ayuda. Están muriendo día a día sin que nos enteremos", afirmó. También apuntó que, aunque la labor de las organizaciones no gubernamentales es necesaria, "no es la solución" ya que "deben ser los gobiernos y nuestros políticos los que eviten esta masacre". "No pueden, no podemos, mirar para otro lado", insistió.

Al finalizar la charla se desarroló un debate -"muy enriquecedor", según el centro- entre el alumnado y el bombero sevillano, donde se destacó la necesidad de "no quedarnos sin hacer nada, que desde cualquier rincón de este planeta, sea en el Mediterráneo salvando vidas o desde este centro educativo de San Fernando, podemos poner nuestro grano de arena para seguir defendiendo la no vulneración de los Derechos Humanos, así como recordar que salvar vidas no es delito, impedirlo sí lo es".