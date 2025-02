El Ayuntamiento de San Fernando lamenta las "excusas frívolas" de la Junta con el aparcamiento de Camposoto

San Fernando/El Ayuntamiento de San Fernando ha lamentado que la Junta de Andalucía recurra a "excusas frívolas" para eludir su responsabilidad en el desarrollo del aparcamiento que dará servicio a dos centros sociosanitarios como son el centro de salud de Camposoto y el centro de estancia diurna de Párkinson, señalando que "si su argumento es que la parcela es municipal, el Ayuntamiento está dispuesto a cedérsela mañana mismo a través de un convenio".

Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo, José Luis Cordero, tras la reacción "absurda" de la delegada territorial de Salud de la Junta, Eva Pajares, para justificarse ante el anuncio de la alcaldesa, Patricia Cavada, de que el Ayuntamiento asumirá el desarrollo de dicho aparcamiento "ante la dejación del gobierno andaluz".

En este sentido, Cordero ha reflexionado que "en qué cabeza cabe que la Junta construya un centro de salud para una población de en torno a las 30.000 personas y no sea consciente de la necesidad de construir también un espacio de estacionamiento".

Como ha argumentado, igual que hay que dotar de suministro eléctrico y de los servicios e infraestructuras necesarias para asistir a las personas en ese centro de salud, "también es importante y básico desarrollar un espacio donde los usuarios puedan estacionar". Más aun teniendo en cuenta que la propia Junta está cofinando junto al Ayuntamiento el centro de día de Párkison, que también va a generar una necesidad importante de aparcamiento en la zona.

"Estando la Junta implicada en ambos centros asistenciales, el aparcamiento también entra dentro de sus competencias", afirma el edil responsable de Urbanismo, que se pregunta "cómo la Junta puede no prever algo tan básico y necesario como es tener un estacionamiento en esa zona".

"Si su excusa para no hacerlo es que el suelo es municipal, que no dude de que mañana mismo firmamos un convenio y le cedemos ese suelo", asevera el edil. No obstante, el gobierno local es consciente de que "solo es una excusa política frívola y absurda" y, por ello, el Ayuntamiento asumirá su desarrollo "tal y como se ha comprometido la alcaldesa, que ayer mismo anunciaba que ha encargado ya la redacción del proyecto a los servicios municipales para, una vez redactado, dotarlo económicamente y proceder a su ejecución".

Finalmente, Cordero ha aprovechado para recordar a la Junta que acumula seis años de retraso con el centro de salud de Camposoto, reclamándole que deje a un lado las excusas y ponga ya en servicio este centro sanitario llevando a cabo la necesaria incorporación de personal, "y no el traslado de dos facultativos de otros centros como tiene previsto, lo que es “a todas luces insuficiente, además de un ataque a la sanidad pública y a la dignidad laboral de sus profesionales".