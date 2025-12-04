La Armada celebra en La Carraca el 50 aniversario de los buques 'Malaspina' y 'Tofiño'

50 aniversario de la entrada en servicio de los buques hidrográficos 'Malaspina' y 'Tofiño' en la base naval de La Carraca, en San Fernando

La Armada ha celebrado esta última semana en la Base Naval de La Carraca el 50 aniversario de la entrada en servicio de los buques hidrográficos Malaspina y Tofiño, dos unidades emblemáticas que han sido fundamentales en la seguridad marítima de España y en la actualización de su cartografía oficial a lo largo de cinco décadas.

El acto, presidido por el Almirante de la Flota, el almirante Jose Enrique Delgado Roig, y acompañado del Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), el capitán de navío Francisco Díaz Rodríguez, rindió homenaje a estas unidades y a las generaciones de hidrógrafos que han formado parte de ellas.

A lo largo de estos cincuenta años de servicio, los buques han desarrollado campañas hidrográficas en toda la costa española y aguas internacionales de interés. Asimismo, han sido objeto de sucesivas modernizaciones, incorporando sistemas batimétricos avanzados, tecnologías de posicionamiento de última generación y la capacidad de operar con vehículos no tripulados de superficie, situándose así en la vanguardia tecnológica de la Armada.

50 aniversario de los buques hidrográficos 'Malaspina' y 'Tofiño' en la Base Naval de La Carraca, en San Fernando / ORP Armada San Fernando

Durante el acto, se hizo un reconocimiento a los miembros de las dotaciones que han pertenecido a estos buques, destacando entre ellos el comandante más antiguo de los presentes, el capitán de navío Juan Nodar Criado, antiguo Comandante del Malaspina (1993–1995) y ex director del IHM; el militar con mayor permanencia embarcado, el capitán Fernando Manzanedo Gutiérrez, destinado en el Tofiño desde 2009, el miembro más joven de las dotaciones actuales, y la marinero Mireya Mel Rodal, heredera de la tradición hidrógrafa.

El Comandante-Director del IHM, durante su intervención, resaltó "la relevancia de la hidrografía para la seguridad marítima y el desarrollo de las naciones ribereñas". El capitán de navío Díaz, en su intervención, subrayó también "la importancia de seguir avanzando en la modernización de la flota hidrográfica, un proceso que asegura que la Armada siga a la vanguardia de la tecnología y los retos operacionales del futuro".

El 'Malaspina' y el 'Tofiño': dos señeros buques de la Armada

El Malaspina toma su nombre del brigadier Alejandro Malaspina, marino ilustrado de la Real Armada y comandante de la célebre expedición políticocientífica de 1789–1794.

Por su parte, el Tofiño honra al Jefe de Escuadra Vicente Tofiño de San Miguel, matemático, astrónomo y autor del Gran Atlas Marítimo de las costas de España.

El IHM está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota, se encarga, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la Mar. Este Instituto desarrolla una importante función de Estado en materia de Seguridad Marítima, al ser el organismo productor de la cartografía oficial de España y de las publicaciones náuticas de uso obligatorio para el navegante.