Arde una secadora en la lavandería de la residencia de la Cruz Roja de San Fernando

Bomberos del parque de San Fernando han intervenido esta tarde en el incendio que se ha declarado en la lavandería de la residencia de mayores de la Cruz Roja al salir ardiendo una secadora mientras estaba en funcionamiento. Los hechos han ocurrido en torno a las 19.00 horas.

No obstante, a pesar de la alarma suscitada inicialmente, el fuego ha sido rápidamente controlado y no ha llegado a mayores. El incidente no ha afectado a la actividad de la residencia.

La lavandería se encuentra en unas dependencias anexas al edificio principal que se ubica en La Magdalena.

Agentes de la Policía Local también se han desplazado hasta el centro y han colaborado con los bomberos en las tareas de extinción.

La dotación de bomberos todavía se encuentra en el complejo llevando a cabo trabajos de ventilación de las dependencias afectadas.