Antonio Simón Jiménez, escritor, investigador parapsicológico y guía turístico: “Hay una Isla misteriosa que se escapa a ojos de muchos”

El autor, junto a la fachada de uno de los edificios más mágicos de la ciudad: la Casa Lazaga.

El destino del isleño Antonio Simón Jiménez lleva varios años vinculado al mundo de los mitos, leyendas urbanas y fenómenos paranormales. De hecho, es autor de varios libros enmarcados en esta temática, ejerce como investigador parapsicológico y es guía de rutas turísticas que recorren diversas ciudades para repasar la historia paranormal de las mismas. Simón Pérez acaba de publicar su último libro, San Fernando Paranormal 2, en el que sigue hablando sobre aspectos de la ciudad que suelen pasar desapercibidos.

–El libro lo firma Richard Stine. Ese nombre y ese apellido suenan poco isleños, ¿no?

–Continúo con un pseudónimo que ya utilicé para la primera parte del libro y que encuentra su origen en la mezcla del pseudónimo que usaba Stephen King, que era Richard Bachman, y del autor de la saga Pesadillas, R.L. Stine.

–La secuela de San Fernando paranormal llega seis años después. Se ha hecho un poco de rogar...

–Bueno, entre la primera parte y la segunda también publiqué el libro Enigmas de Cádiz, que recoge sucesos paranormales de la capital. Aunque la secuela también ha tardado algo más porque han sido muchas las personas que se me han acercado para compartir conmigo sus experiencias y para que las documentase. Y eso se ha notado: el segundo libro es bastante más grueso que el primero. Me costó sacar el primer San Fernando Paranormal porque entonces nadie quería hablar. Afortunadamente, para el nuevo libro la gente se fue animando. Tanto que entre una obra y otra, y ante la ingente información que iba manejando, yo pasé de ser divulgar sobre lo paranormal a convertirme en un investigador de ese campo. Antes del primer libro yo no iba a investigar a los sitios, ni acudía con aparatos para detectar anomalías, cosas que ahora sí hago. También me ha ayudado mi labor como guía en las rutas misteriosas. Lo cierto es que San Fernando da para mucho más que dos libros. Hay una Isla misteriosa que se escapa a ojos de muchos.

–¿Qué es lo que diferencia a ambas partes?, ¿qué nos podemos encontrar en este nuevo libro?

–En el primero abordé casos y leyendas que eran más populares, como los sucesos en el Patio Cambiazo, la Casa Micolta, el antiguo Museo Municipal o El Cerro. En cambio, en el segundo toco otros que resultan más desconocidos para el gran público. Entre ellos se encuentra el del niño de Puerto de Palos, que se aparece para buscar juego y afecto tirando de la ropa de la gente y supone un buen ejemplo de que lo paranormal no está siempre relacionado con lo maligno y el miedo. También se habla entre las páginas del libro de la niña de la Huerta de la Asunción, en la carretera de Camposoto, que perdió la vida en un accidente de tráfico el día de su comunión y también se aparece en ese entorno. Y, sin irnos lejos, no podemos olvidarnos de los sucesos paranormales que ocurren en la enfermería del acuartelamiento de Camposoto, donde hay objetos que se mueven, ruidos extraños y puertas que se cierran violentamente. De hecho, el personal hasta le ha puesto nombre a la entidad que supuestamente está detrás de todo: Ricardito. Por otro lado, también conviven en el libro leyendas que fueron creadas y que forman parte del folclore.

Simón Jiménez, sosteniendo su último libro. / Antonio Zambonino

–Por lo que cuenta veo que es cuestión de tiempo que haya una tercera parte de la saga.

–Pues sí, y además el nuevo libro está funcionando bien. Librerías de San Fernando como García Bozano o Baobab me cuentan que hay que reponerlo constantemente. Aunque también es verdad que la editorial quiere que toque la realidad paranormal de otras ciudades y eso puede que retrase un poco la tercera parte.

–La literatura, el cine, la televisión o los podcast no dejan lugar a dudas de que lo paranormal está de moda, ¿que piensa de esta tendencia?

–Tiene su parte buena y su parte mala. Siempre habrá gente que se esconda en el escepticismo y que intente ridiculizar a los que creen en lo paranormal. Pero también es verdad que cada vez son más las personas interesadas en este mundo, que muestran respeto hacia él y que no les avergüenza decirlo. Además, dejando aparte a ciertos charlatanes, el estudio de la parapsicología cada vez es más serio y formal y va avanzando hacia algo más reglado, acercándose poco a poco incluso a las universidades.