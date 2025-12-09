Ambiente navideño en el centro de San Fernando con la primera de las zambombas de la Navidad 2025

La primera de los dos zambombas que el Ayuntamiento de San Fernando ha incluido en la programación de la Navidad 2025 coronó en la tarde de este lunes un fin de semana que ha estado marcado por la llegada de las fiestas y que ha contado con dos de los actos más sonados y concurridos de estas señaladas fechas: la inauguración de la Casa de Papá Noel -en la plaza del Rey- y del Belén Municipal, que se expone en el salón de actos del Consistorio isleño.

La zambomba, que se celebró en horario de tarde, consiguió reunir a un numeroso público en torno al escenario que se ha habilitado a los pies del árbol. Incluso la escalinata del Ayuntamiento sirvió de graderío para seguir las actuaciones propuestas, que brindaron un ambiente de lo más navideño en una tarde de festivo -el día de la Inmaculada- en la que mucha gente se echó a la calle.

La zambomba contó con la actuación del grupo jerezano The Bodegones, del coro Chato de la Isla y de Rumbaleando 'Al son de Belén'.

Así ha sido la llegada de Papa Noel a San Fernando para la Navidad 2025

La siguiente cita navideña llegará ya el viernes 12 a las 10.00 horas con la séptima edición del Certamen de Villancicos de la Escuela Pública de San Fernando, que volverá a celebrarse en el auditorio del parque Almirante Laulhé. Este martes, de hecho, está previsto que se presente esta actividad que se ha consolidado también la programación de las fiestas en San Fernando.