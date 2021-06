Los afectados por los derribos de las casetas La Casería llevarán su protesta al Congreso en Madrid

Los afectados por el derribo de las casetas de la playa de La Casería que prevé Costas llevarán su protesta a Madrid antes de que finalice este mes de junio. La idea es hacer visible ante el Congreso de los Diputados la situación que vive la barriada. "Si no nos recibe nadie, al menos lo haremos visible", comenta el portavoz del colectivo, José María Domínguez.

Pescadores y vecinos con casetas en La Casería no han vuelto a reunirse o tener contactos con ninguna administración después de la protesta ante las dependencias de la Demarcación de Costas de hace unas semanas. Eso no significa que no reclamen a cada parte que se implique en una solución: a la Junta en lo que le corresponde de tramitación de la declaración de interés general, que sigue siendo la principal esperanza para que siga existiendo este asentamiento de la playa; a Costas en cuanto a paralizar los derribos; y al Ayuntamiento para que exija esa suspensión y vuelva con esta noticia confirmada.

Sus reclamaciones continúan y hoy han vuelto a protagonizar una nueva movilización, esta vez en un número más reducido. Al no tener autorización para una protesta mayor, solo unos pocos afectados se han concentrado en las puertas del Ayuntamiento para desplegar sus pancartas y mostrar a los vecinos de San Fernando sus reivindicaciones contra el derribo de las caseta y los establecimientos hosteleros, por la legalización de las estructuras y a favor de la declaración de interés público.

"En estos días se ha conocido que un juez paraliza cautelarmente el derribo del Merendero La Corchuela. Es una buena noticia. Y ahora nos preguntamos qué va a pasar con nosotros, lo lógico es que se paralice el proceso y que no haya un derribo selectivo", defiende Domínguez. Por eso exigen a la alcaldesa, Patricia Cavada, "que vaya Costas y venga con la noticia a los afectados de que se paraliza el derribo para todos, que venga con una respuesta".

El colectivo reconoce el apoyo recibido por numerosos ciudadanos de manera personal y por las redes sociales, pero lamenta que después no se sumen a las movilizaciones. "Y los políticos prometen y ahí se queda, no va nada para delante, así que siempre estamos en la casilla de salida. Damos un paso adelante y después otro atrás", se quejó el portavoz de los afectados.