La Justicia paraliza el derribo de la Corchuela en la playa de La Casería

La Justicia ha paralizado el derribo previsto por Costas del establecimientos hostelero Merendero La Corchuela de la playa de La Casería. Este negocio forma parte de las estructuras que la Demarcación pretender eliminar para liberar esta franja del litoral de San Fernando.

El recurso presentado por este hostelero ha conseguido lo que ninguna de las alegaciones y demandas presentadas previamente ante Costas, ni las peticiones del resto de afectados, habían conseguido: que no se produzca los derribos en la playa de La Casería. En este caso mientras no se resuelve esta apelación.

"Nosotros fuimos alegando a cada notificación de Costas hasta que nuestro abogado presentó un recurso y el juez ha decidido como medida cautelar que no se derribe nada hasta que no se resuelva", explica Ignacio Muriel, hijo del propietario de La Corchuela. Evidentemente, la satisfacción es plena porque supone un alivio ante un proceso acelerado que seguía la Demarcación. "Nosotros nos veíamos con las máquinas allí", reconoce. Muriel espera que esto sea extensible al resto de afectados que no ha dejado en sus protestas. "No va a derribar unas estructuras y otras no, ¿no?", asume.

No la tienen todas consigo el resto de afectados. El portavoz y vicepresidente de la asociación de vecinos La Inmaculada, José María Domínguez. "Es una muy buena noticia, por el momento consigue que le den el derecho a defenderse y tiempo, porque mientras dure el procedimiento judicial va a seguir en pie. El problema es que no sabemos cómo va a actuar Costas, si va a paralizar el derribo de todo el asentamiento o va a ser selectivo", señala. Eso causa incertidumbre al colectivo, que cree que lo razonable es que se pare el expediente para todos, mientras no hay una resolución judicial y mientras continúa la tramitación de la declaración de interés público.