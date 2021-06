La Casería entona el 'No nos moverán' ante la Demarcación de Costas

Las protestas por las demoliciones previstas en la playa de La Casería han llegado este mediodía a las puertas de las oficinas de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, donde vecinos y afectados han dado rienda suelta a su desontento y han aireado su rechazo a los planes que implican el derribo y la desaparición de casetas y negocios de hostelería que ocupan la zona de dominio público marítimo terrestre para dar paso al proyecto de regeneración de la zona y habilitar un paseo.

Algo más de medio centenar de personas he ha concentrado en Cádiz para entonar el "No nos moverán" y exigir la legalización de las casetas y negocios y una solución de consenso en lugar de un derribo que ya parece irreversible desde que Costas confimara hace unas semanas que no está dispuesta a apoyar la declaración de interés público con la que se pretende salvar la zona in extremis y cuya tramitación acaba de iniciar la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a petición del Ayuntamiento isleño.

La protesta de hoy, de hecho, tenía por objeto exhibir un contundente rechazo a los planes de Costas en la playa de La Casería para intentar forzar una marcha atrás, una de las pocas bazas que le queda a los afectados para evitar las demoliciones.

La concentración ha conseguido fletar una autobús desde San Fernando hasta la capital gaditana y ha congregado a algo más de medio centenar de personas a las puertas de las oficinas de la Demarcación de Costas, donde megáfono en mano ha recordado que "La Casería no se toca" y han lamentado que el jefe de la Dermacación, Patricio Poullet, "no dé la cara" y no se reúna con los afectados.

La protesta ha culminado con la lectura de un manifiesto en el que se insistía en reclamar que se paren las demoliciones previstas en la zona y se ha recordado que la medida no solo implica el derribo de un pintoresco conjunto sino también la desaparición de unos 50 puestos de trabajo, entre los pescadores que todavía faenan en este rincón de la Bahía y el personal que emplean los dos negocios de hostelería afectados: Cantina de El Titi-El Bartolo y el Merendero La Corchuela.

"Costas sigue con sus planes de querer derribarlo todo", ha constatado Jose María Domínguez, portavoz de los afectados, que ha dejado claro que "se pondrán delante de las máquinas" para evitar las demoliciones. "No se puede permitir, es una seña de identidad de un barrio, La Casería, y de San Fernando", ha afirmado.

La protesta ha contado también con un amplio respaldo político, incluido el concejal socialista Antonio Rojas, que ha secundado la concentración a las puertas de Costas, administración gobernada igualmente por el PSOE.

José Loaiza y María José de Alba, por parte del PP; Fran Romero y Lolo Picardo, por parte del AxSí; y Ana Rojas, por parte de Podemos, han sido algunos de los respresentantes municipales que han acompañado a los afectados en esta concentración a las puertas de la Demarcación de Costas. También ha estado presente el diputado andaluz José Ignacio García, de Adelante Andalucía.

También la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León y la plataforma Nos importa La Isla, gestada en las redes sociales, ha secundado esta nueva acción llevada a cabo con la intención de frenar los derribos.

Al concluir la protesta, los afectados han atiborrado de panfletos a favor de la permanencia de las casetas de La Casería la sede de Costas echándolos por debajo de las puertas de las oficinas.