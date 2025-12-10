Adjudicada en San Fernando la compra de sombrillas para "mitigar los efectos del cambio climático" en la plaza del Rey tras perder parte de su arbolado

La plaza del Rey, en una imagen tomada poco después de su remodelación durante los preparativos de la Feria del Libro

El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado recientemente la compra de las ocho sombrillas que instalará en la céntrica plaza del Rey, un contrato que no ha estado exento de polémica dado que se justifica en la necesidad de "mitigar los efectos de isla de calor a causa del cambio climático" tras la retirada de parte del arbolado que existía en este espacio público de referencia en la localidad.

Con la adquisición de este mobiliario, por tanto, se pretende ganar espacios de sombra tras la remodelación de la plaza del Rey y su transformación en un espacio "diáfano", lo que en urbanismo recibe el nombre de 'plaza dura' al objeto de convertirse también el epicentro de las fiestas y grandes celebraciones locales.

La mesa de contratación ha formulado una propuesta de adjudicación para la compra de estas sombrillas a la única empresa que presentó oferta al proceso de licitación, la mercantil isleña Tomás Martín SL.

El presupuesto de la compra, licitada semanas atrás, asciende a 25.361,6 euros. Y el plazo para el suministro e instalación del nuevo mobiliario urbano es de 45 días, así que todo apunta a que dichos parasoles se instalarán ya a principios del próximo año.

La plaza del Rey, durante un acto estas Navidades / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Dichas sombrillas, según lo expuesto en el pliego de condiciones que acompaña al contrato, "se integrarán dentro del nuevo espacio urbano que supone la remodelación definitiva de la plaza", que concluyó hace dos años y medio.

La compra de esas ocho sombrillas desmontables -se justifica- "satisfará la necesidad de garantizar la accesibilidad y seguridad a un espacio público para la estancia en las temporadas estacionales" al propiciar espacios de sombra "para mitigar los efectos de isla de calor a causa del cambio climático".

Lo que llama la atención, precisamente, es que la retirada de parte del arbolado que había en la plaza del Rey fue en su día uno de los puntos más controvertidos de la remodelación, que transformó este espacio en una plaza dura. Durante las obras, se retiraron y trasplantaron 6 de los 18 'laureles de indias' que flanquean la plaza y 6 palmeras de gran porte, lo que suscitó críticas por la pérdida de sombra. Eso sí, ya en intervenciones anteriores que se habían acometido en la plaza se había perdido también gran parte del arbolado que tenía, con lo que su imagen histórica y tradicional -que todavía mantenía en la década de los 90- había cambiado drásticamente.

Concretamente, el contrato para la compra de las ocho sombrillas -según lo que se puede leer en los pliegos- plantea ahora la instalación de estos parasoles en la zona de terrazas "de forma paralela a la escalera del edificio del Ayuntamiento". Las sombrillas, de esta forma, cubrirán "el espacio urbano comprendido entre las fachadas de las edificaciones que rodean paralelamente la plaza junto a los locales donde se ubican los establecimientos hosteleros que existen actualmente y los futuros que se puedan instalar".

Plano en el que se especifica la ubicación de las ocho nuevas sombrillas que va a comprar el Ayuntamiento de San Fernando / Ayuntamiento de San Fernando

Se instalarán entre parterres y en la parte exterior y, en el caso de que el replanteo lo permita, "se podría trasladar una del centro al exterior conformando un total de cuatro en línea con el parterre". De esta forma, vendrían a complementar los nuevos veladores instalados en este espacio público en la zona más próxima a la escalinata del Ayuntamiento.

En cuanto a las características técnicas de los parasoles se especifica que se trata de sombrillas "de sección rectangular 3x3 metros y 2,20 metros de altura abierta, poste de aluminio de 71x71 mm y 3,1 mm de grosor, apertura telescópica, con varillas de refuerzo de aluminio de 20x35 mm y 1,50 mm de grosor". Igualmente, tendrá que contar con "toldo de poliester en color verde RAL6001 con faldón y con estampado de logotipo a elegir por el Ayuntamiento de San Fernando".

Este nuevo mobiliario urbano se anclará al pavimento "mediante una base empotrable fabricada en hierro con tapa y tubo reforzado color negro oxirón de dimensiones 12x10x4 cm y una altura de 29 cm".

La remodelación, los veladores y el arbolado retirado

La compra de las sombrillas llega además tras la adquisición de los nuevos veladores de la plaza del Rey, que tras una tortuosa tramitación -se presentaron en 2022- se materializó en el pasado mes de mayo en una inversión que llegó a los 324.159 euros. Sin embargo, tan solo unos días después de su colocación, el Ayuntamiento se vio obligado a retirar las estructuras de todos los paravientos después de que varios de ellos se rompieran al caer por el viento de levante. No se han vuelto a poner desde entonces ni ha vuelto a haber noticias de ellos.

Por otro lado, la retirada de parte del arbolado en pos de una plaza diáfana fue, junto a la estatua del general Varela, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de remodelación de la plaza del Rey, que concluyó el 15 de marzo de 2023.

Retirada de los ficus de la plaza del Rey de San Fernando

De la plaza, que ya había perdido buena parte de su arbolado histórico en anteriores intervenciones, se retiraron las seis palmeras de gran porte que presidían la fachada del Consistorio flanqueando la escultura ecuestre de Varela y 6 de los 18 'laureles de indias' que se repartían a ambos lados.

Desde el equipo de gobierno se aseguraba entonces que la retirada de las palmeras y de los ficus microcarpa o retusa "no supondrá pérdida de 'masa verde' en la plaza del Rey". Antes bien, sostenía que ese verde "se va a incrementar porque la redistribución de los ejemplares favorecerá un mejor crecimiento de los árboles, lo que ahora resulta imposible dada su excesiva cercanía".

"Además, se introducirán además nuevas especies de plantas aromáticas –damas de noche, jazmín español y romero rastrero– que se distribuirán en arriates a lo largo de toda la plaza en lo que configurará otro nivel de vegetación más cercano al suelo y a elementos urbanos como los bancos", explicaba.

Críticas de PP y AxSí

La compra de sombrillas para dar sombra a la plaza del Rey tras retirar parte de su arbolado suscitó en su momento las críticas del PP, que calificó de "absurdas" las alusiones al cambio climático que el gobierno municipal esgrimía en el contrato tras haber promovido la retirada de varios ejemplares en la plaza.

"Las sombrillas se suman ahora en la plaza del Rey al césped artificial, el hormigón y el plástico", dijo por otro lado el grupo municipal AxSí: "Aquí la prioridad no es el arbolado sino contar con un gran decorado con elementos de quita y pon", lamentó su portavoz, Fran Romero.