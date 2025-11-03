El Ayuntamiento de San Fernando tramita la compra de sombrillas en busca de sombra para la plaza del Rey "por el cambio climático"

La plaza del Rey, en una imagen tomada poco después de su remodelación durante los preparativos de la Feria del Libro

Tras la adquisición de los nuevos veladores por 324.159 euros, el Ayuntamiento de San Fernando tramita ahora la compra de ocho nuevas sombrillas para la céntrica plaza del Rey. El presupuesto del contrato, licitado días atrás, asciende a 25.361,6 euros. El plazo para el suministro e instalación del nuevo mobiliario urbano es de 45 días.

Dichas sombrillas, según lo expuesto en el pliego de condiciones que acompaña al contrato, "se integrarán dentro del nuevo espacio urbano que supone la remodelación definitiva de la plaza", que concluyó hace dos años y medio.

La compra de esas ocho sombrillas desmontables -se justifica- "satisfará la necesidad de garantizar la accesibilidad y seguridad a un espacio público para la estancia en las temporadas estacionales" al propiciar espacios de sombra "para mitigar los efectos de isla de calor a causa del cambio climático".

Precisamente, la retirada de parte del arbolado que había en la plaza del Rey fue en su día uno de los puntos más controvertidos de la remodelación, que transformó este espacio en una plaza dura. Se retiraron y trasplantaron 6 de los 18 'laureles de indias' que flanquean la plaza y 6 palmeras de gran porte, lo que suscitó críticas por la pérdida de sombra.

Concretamente, con el contrato que se está tramitando -y según lo que se puede leer en los pliegos- se plantea su instalación en la zona de terrazas "de forma paralela a la escalera del edificio del Ayuntamiento". Las sombrillas, de esta forma, cubrirán "el espacio urbano comprendido entre las fachadas de las edificaciones que rodean paralelamente la plaza junto a los locales donde se ubican los establecimientos hosteleros que existen actualmente y los futuros que se puedan instalar".

Se instalarán entre parterres y en la parte exterior y, en el caso de que el replanteo lo permita, "se podría trasladar una del centro al exterior conformando un total de cuatro en línea con el parterre". De esta forma, vendrían a complementar los nuevos veladores instalados en este espacio público en la zona más próxima a la escalinata del Ayuntamiento.

Plano en el que se especifica la ubicación de las ocho nuevas sombrillas que va a comprar el Ayuntamiento de San Fernando / Ayuntamiento de San Fernando

En cuanto a las características técnicas de los parasoles se especifica que se trata de sombrillas "de sección rectangular 3x3 metros y 2,20 metros de altura abierta, poste de aluminio de 71x71 mm y 3,1 mm de grosor, apertura telescópica, con varillas de refuerzo de aluminio de 20x35 mm y 1,50 mm de grosor". Igualmente, tendrá que contar con "toldo de poliester en color verde RAL6001 con faldón y con estampado de logotipo a elegir por el Ayuntamiento de San Fernando".

Este nuevo mobiliario urbano se anclará al pavimento "mediante una base empotrable fabricada en hierro con tapa y tubo reforzado color negro oxirón de dimensiones 12x10x4 cm y una altura de 29 cm".

Los nuevos veladores y la retirada de los paravientos

La compra de las sombrillas llega tras la adquisición de los nuevos veladores, que tras una tortuosa tramitación -se presentaron en 2022- se materializó en el pasado mes de mayo. Sin embargo, tan solo unos días después de su colocación, el Ayuntamiento se vio obligado a retirar las estructuras de todos los paravientos después de que varios de ellos se rompieran al caer por el viento de levante. No se han vuelto a poner desde entonces.

Aspecto de las terrazas de la plaza del Rey de forma previa a la retirada de los paravientos. / Antonio Zambonino

Por otro lado, la retirada de parte del arbolado en pos de una plaza diáfana fue, junto a la estatua del general Varela, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de remodelación de la plaza del Rey, que concluyó el 15 de marzo de 2023.

De la plaza, que ya había perdido buena parte de su arbolado histórico en anteriores intervenciones, se retiraron las seis palmeras de gran porte que presidían la fachada del Consistorio flanqueando la escultura ecuestre de Varela y 6 de los 18 'laureles de indias' que se repartían a ambos lados.

Retiran las palmeras de la plaza del Rey de San Fernando

Desde el equipo de gobierno se aseguraba entonces que la retirada de las palmeras y de los ficus microcarpa o retusa "no supondrá pérdida de 'masa verde' en la plaza del Rey". Antes bien, sostenía que ese verde "se va a incrementar porque la redistribución de los ejemplares favorecerá un mejor crecimiento de los árboles, lo que ahora resulta imposible dada su excesiva cercanía".

"Además, se introducirán además nuevas especies de plantas aromáticas –damas de noche, jazmín español y romero rastrero– que se distribuirán en arriates a lo largo de toda la plaza en lo que configurará otro nivel de vegetación más cercano al suelo y a elementos urbanos como los bancos", explicaba.