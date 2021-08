Luz verde a la adjudicación de la obra estrella de la EDUSI en San Fernando: La Magdalena

La obra estrella de la EDUSI, la transformación de La Magdalena en un inmenso parque que superará los 7,6 millones de euros de inversión, pasará en breve por la Junta de Gobierno Local para que se formalice su adjudicación a la UTE integrada por las empresas Aitana, Actividades de Construcción y Servicios SL y Rhodas Albañilería SL; cuya oferta ha sido la mejor valorada por la mesa de contratación durante el proceso de licitación.

Antes, no obstante, se convocará una comisión informativa para dar cuenta también de este trámite, decisivo para la puesta en marcha de los trabajos. Desde el equipo de gobierno se asegura que todos estos pasos se acometerán en los próximos días, por lo que resulta bastante probable que la adjudicación de la gran obra de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) se formalice en la sesión de la semana que viene.

La adjudicación de una obra de este calibre es una de las competencias del Pleno que está delegada en la Junta de Gobierno Local. De ahí que se siga este procedimiento un tanto especial para su formalización, aunque realmente la adjudicación tiene ya luz verde de la mesa de contratación desde el pasado día 13 de agosto tras valorar la documentación presentada por la UTE propuesta para acometer los trabajos y comprobar que cumplía con los requisitos exigidos.

Las previsiones del Ayuntamiento de San Fernando pasaban por comenzar la actuación tras el verano para que el nuevo parque pudiera estar terminado a finales de 2022, aunque la fecha definitiva con toda probabilidad supere finalmente este plazo. Eso sí, la propuesta presentada por la UTE a la que se van a adjudicar los trabajos incluye un plan de obra que reduce el plazo de ejecución de los trabajos a 14 meses frente a los 16 que se contemplan en el pliego de condiciones.

En la valoración de la oferta realizada por la UTE propuesta para hacerse cargo de la obra de La Magdalena se ha tenido también especialmente en cuenta otras cuestiones como las alternativas que plantea a la afección al tráfico rodado en la zona durante la ejecución de los trabajos, especialmente en lo concerniente a la entrada y salida a los centros educativos que allí se ubican.

Y también, por supuesto, la solución que plantea para la Feria del Carmen y de la Sal. De hecho, el licitador propone considerar no laboral el mes de julio del año 2022 –en el que previsiblemente regresará la Feria tras dos años de forzada ausencia a causa de la pandemia– y delimitar la zona de obras para no interferir con el espacio reservado a la fiesta, aunque plantea también que se podrían continuar trabajos en zonas no afectadas como en los miradores que están previstos dentro de este gigantesco parque. Ese paréntesis en la obra daría margen para afrontar los habituales preparativos de los festejos en el recinto ferial: montaje de las casetas, instalación de atracciones de los feriantes, etc...

Hasta cinco empresas presentaron durante la licitación sus ofertas al Ayuntamiento isleño para hacerse con las obras de La Magdalena, una actuación que –como advertía el ejecutivo municipal– entraña de cierta complejidad, por lo que requiere de un adjudicatario solvente y con capacidad para poder afrontar lo que para San Fernando es todo un reto transformador.

El proyecto para la transformación de La Magdalena en una inmensa zona verde fue presentado en el pasado mes de marzo. Semanas después se procedió a su licitación. La intervención contempla la construcción de un nuevo paseo junto al caño de Sancti Petri, un auditorio, espacios ajardinados, otros especialmente preparados para practicar deportes, establecimientos de hostelería y la reubicación del recinto ferial.

En el proyecto del parque de La Magdalena coexisten varias de las líneas de la EDUSI para su ejecución: la implantación del modelo Smart City (con 450.0000 euros de los fondos europeos), el plan Vertebra San Fernando en Bici (433.159,99 euros), el impulso de modos de transporte amables con el medio ambiente (426.495,98 euros), la mejora de la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables (3.213.430 euros), el plan en sí para la recuperación de este espacio de La Magdalena (2.907.835,60 euros) y la dinamización social y cohesión urbana este a través de las nuevas tecnologías (200.0000 euros).