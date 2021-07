Propuesta de adjudicación para la gran obra de la EDUSI en San Fernando: La Magdalena

El Ayuntamiento isleño ha realizado ya una propuesta de adjudicación para la remodelación de La Magdalena, la obra estrella de la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) y, con un presupuesto que supera los 7,6 millones de euros, también del presente mandato.

La transformación de la zona en un espacio verde puntero y de enormes dimensiones que ayude a articular la transición entre el Parque Natural, con sus marismas, y los desarrollos urbanos acapara más de la mitad de los fondos de la citada estrategia europea. De ahí la importancia que reviste esta actuación que el Consistorio licitó en el pasado mes de abril y cuyos trámites administrativos están ya próximos a completarse.

De hecho, la mesa de contratación, en la última reunión que mantuvo el pasado 9 de julio formuló ya una propuesta de adjudicación del contrato a la UTE integrada por las empresas Aitana, Actividades de Construcción y Servicios SL y Rhodas Albañilería SL.

No obstante, el proceso administrativo no ha concluido todavía y aún quedan trámites por resolver antes de poder formalizar el contrato e iniciar las obras, si bien el equipo de gobierno siempre ha defendido que quiere que la actuación se ponga en marcha tras el verano para que el nuevo parque pueda estar terminado a finales de 2022.

Hasta cinco empresas han presentado sus ofertas al Ayuntamiento isleño para hacerse con las obras de La Magdalena, una actuación que –como advertía el ejecutivo municipal– entraña de cierta complejidad, por lo que requiere de un adjudicatario solvente y con capacidad para poder afrontar lo que para San Fernando es todo un reto transformador.

En la valoración de la oferta realizada por la UTE a la que se ha propuesto la adjudicación se ha tenido especialmente en cuenta cuestiones como las alternativas que plantea a la afección al tráfico rodado en la zona durante la ejecución de los trabajos, a la entrada y salida a los centros educativos que allí se ubican y también a la Feria del Carmen y de la Sal.

De hecho, el licitador propone considerar no laboral el mes de julio del año 2022 –en el que previsiblemente regresará la Feria tras dos años de ausencia a causa de la pandemia– y delimitar la zona de obras para no interferir con el espacio reservado a la fiesta, aunque se podrán continuar trabajos en zonas no afectadas como en los miradores que están previstos dentro de este gigantesco parque.

Ese paréntesis en la obra daría margen para afrontar los habituales preparativos de los festejos en el recinto ferial: montaje de las casetas, instalación de atracciones de los feriantes, etc...

También ha presentado un plan de obra que reduce el plazo de ejecución de los trabajos a 14 de meses frente a los 16 que se contemplan en el pliego de condiciones.