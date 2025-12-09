El cantante isleño Abraham Mateo y Ana Mena estrenan una versión en italiano de 'Quiero decirte'

El cantante isleño Abraham Mateo tacha los días que le quedan antes de celebrar la fiesta de sus veinte años de carrera en la música coleccionando éxitos. El próximo día 11 de enero se reunirá con sus fans en el Movistar Arena de Madrid con su show '20 Años Después'. Para un artista que no llega a los treinta años de edad sería una hazaña imposible, pero Abraham Mateo no es un artista cualquiera.

Este año se ha convertido en uno de los protagonistas de los charts mundiales gracias a la aparición de Quiero Decirte, su hit junto a Ana Mena, en la exitosa saga de películas románticas de Prime Video, Culpa Nuestra. La canción, que ya había copado los puestos más altos de las listas de éxitos de radios y plataformas de streaming en el momento de su lanzamiento, se aupó con más fuerza que nunca para conquistar el mercado internacional.

Quiero Decirte llevó a Abraham Mateo y a Ana Mena al top de países como México, Venezuela, Colombia, Chile o Argentina Francia, Hungría, Alemania, Francia, Austria, Estados Unidos, Canadá o… Italia. Precisamente, Italia es un país clave para la carrera de Ana Mena, que despuntó en el país transalpino antes de convertirse en una de las estrellas del panorama nacional, llegando a participar en el legendario festival de San Remo.

Ahora vuelve a Italia de la mano de Abraham Mateo y su versión en Italiano de Quiero Decirte, titulada Voglio Dirti. Abraham Mateo debuta en italiano produciendo y componiendo la canción acompañada de una Ana Mena que cuenta ya con varios éxitos en la lengua de Dante. Voglio Dirti ve la luz como regalo a los fans italianos que han apoyado la canción en español llevándola a lo más alto de las listas de éxitos en su país.

El hito de componer la canción en italiano no puede pasarse por alto. Producir Voglio Dirti desde cero y lograr que sea tan buena como pero tan distinta de la original es un logro más de uno de los grandes talentos de la música española.

Ana Mena, que lanzó hace poco su sencillo Lárgate, vuelve ahora a hacer equipo con Abraham Mateo para celebrar la hermosa casualidad de haber vuelto a lo más alto con una canción ya universal como Quiero Decirte, con la que podremos soñar ahora también en italiano gracias a Voglio Dirti.