Vox San Fernando acusa a Cavada de "irresponsable" por no tramitar el nuevo contrato de ayuda a domicilio

El portavoz del grupo municipal Vox San Fernando, Carlos Zambrano, ha criticado la "incompetencia" del gobierno PSOE y Cs al incumplir el compromiso de tramitar una nueva licitación para el contrato de ayuda a domicilio, a lo que -recuerda- se comprometieron en el pleno del pasado mes de noviembre.

Esta medida ha provocado la celebración urgente de una comisión informativa este martes, en la que se decidía si la junta de gobierno debía o no estudiar una propuesta de prórroga del contrato, y en la que -expone Vox- el interventor y la secretaria general han informado de la situación.

Para la formación, "la incompetencia de la alcaldesa ha dejado de nuevo al municipio entre la espada y la pared", ya que el contrato vence el día 15 y "no hay nada tramitado", por lo que sólo quedan dos opciones: o la prórroga o la prestación del servicio sin contrato, sin clausulado concreto cuyo cumplimiento supervisar.

Además, puntualiza, en la comisión informativa, "tras recibir el voto afirmativo de PSOE y Cs, cualquier voto contrario era inútil", lamenta Zambrano. "Votar en contra no era más que un engaño hacia los ciudadanos, pues no someter a Junta de Gobierno esa propuesta es aún más perjudicial", de ahí la abstención de Vox en la comisión, explica. "El daño ya está hecho por la inacción e incumplimiento de la alcaldesa y desde Vox no podemos permitir que el servicio se desarrolle sin contrato alguno", afirma el edil.

Vox San Fernando califica este servicio como "esencial y necesario para muchos vecinos isleños" y hasta ahora -añade- "sólo la profesionalidad y dedicación de las trabajadoras han salvado la situación, pero el trato que vienen recibiendo puede desembocar en un conflicto laboral que perjudicaría notablemente a los usuarios", advierte Zambrano.