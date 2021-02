Veteranos de la Infantería de Marina reparten víveres para las familias necesitadas en San Fernando

Voluntarios de la Federación de Asociaciones de Veteranos de Infantería de Marina (FEVIM) llevaron a cabo en la jornada del pasado jueves 18 de febrero un nuevo reparto de lotes de alimentos y productos de primera necesidad destinados a las familias que más están acusando la difícil situación económica que ha desencadenado la pandemia.

"No es la primera vez -y por supuesto no será la última mientras dure esta situación- que los veteranos dan un paso al frente no solo aquí en San Fernando sino en todas las localidades de España donde haga falta que estemos", afirma el colectivo en un comunicado.

La FEVIM está integrada por 4 Asociaciones de veteranos, formadas tanto por personal profesional ya en retiro o reserva como por soldados de aquellas 'quintas' "que siguen llevando con orgullo los valores de nuestra Infantería de Marina", precisan desde la federación.

El reparto, en esta ocasion, se llevó a cabo en las parroquias del Buen Pastor, en la barriada de Gallineras; en la de San Marcos, en Manuel de Falla; y en la de la Sagrada Familia, en la barriada Bazán.

Desde la Federación de Asociaciones de Voluntarios se ha destacado la desinteresada labor de coordinación del teniente (R) Pascual Montero para poder llevar a cabo estas acciones solidarias bajo un lema muy conocido para los infantes de marina: nadie se queda atrás.