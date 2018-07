Vecinos de Saturnino Montojo denuncian el mal estado de la calle

Sus demandas no han cambiado. Siguen siendo las mismas que hade casi década y media, cuando por primera vez alzaron la voz para advertir del abandono de la calle Saturino Montojo, que discurre entre el parque Almirante Laulhé y Real, en pleno centro de la ciudad. Y son sencillas: "En más de 30 años -apuntan- el Ayuntamiento no ha hecho ni una obra aquí. No se ha cambiado ni una losa de la acera". Ninguna salvo parchear una y otra vez -a menudo con alquitrán que ya se ha desgastado- los problemas que afloraban, principalmente baches y socavones provocados por el mal estado y antigüedad de las canalizaciones. Pero, desde luego, no se ha acometido una actuación firme -integral- como la que el Ayuntamiento les prometió acometer allá por 2005 cuando hicieron un poco de ruido. "Entonces, el gobierno municipal se comprometió a hacer las obras de la calle. Hasta se habló de su peatonalización al ser una calle muy estrecha y pequeñita que está en pleno centro. Y desde entonces estamos esperando", advierten. Cuando el gobierno cambió tras las elecciones el proyecto se guardó en un cajón, lamentan. Y hasta hoy.

La situación, lógicamente, no ha hecho sino empeorar con el paso del tiempo. Las canalizaciones son todavía más antiguas, lo que provoca el hundimiento de la calzada y el pavimento presenta un estado lamentable. Y el tráfico rodado -antes tolerable- se ha visto sustancialmente incrementado, primero, con las obras delt ranvía y la peatonalización de la calle Real y, luego, con la rehabilitación del Ayuntamiento y las restricciones de tráfico en el entorno que se pusieron en práctica hace ya más de dos años y que saturan las vías colindantes.

Reclaman la renovación de las canalizaciones y la repavimentación de la calzada

El problema de las 37 familias que residen en la calle Saturnino Montojo es bastante común en el centro, cuyos residentes no se sienten precisamente unos privilegiados. No viven en una barriada con otros cientos de isleños, no tienen una asociación de vecinos fuerte que les represente o que haga presión desde el movimiento vecinal para que se hagan las obras pendientes o se incluyan en los planes de inversiones que se negocian con los presupuestos. Así -lamentan- pasan los años y sus problemas siguen siendo los mismos.

Hace poco estuvieron en las oficinas de Urbanismo... "¡Y ni siquiera sabían que había una actuación pendiente, comprometida desde mediados de la década pasada!", afirma este grupo de vecinos de la calle Saturnino Montojo.

Exigen la renovación de la red, que data de 1962 y es de fibrocemento, un material obsoleto en la actualidad que además inquieta a los vecinos puesto que desde 2001 su fabricación está prohibida por la UE. También la repavimentación de la zona de manera similar a como se ha hecho no hace mucho en otras calles del centro como San Diego o San Nicolás.