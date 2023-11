'La Traviata' llega a San Fernando para "acercar la ópera a todo el mundo"

Todo está vendido para mañana sábado en el Teatro de Las Cortes. Pocas veces pueden disfrutar sus asiduos de una propuesta lírica y esta vez, de la mano de la Asociación Gaditana Amigos de la Opera, podrán hacerlo. La Traviata es la obra que, adaptada, trae este colectivo a las tablas del coliseo de San Fernando con la que siguen firme en su afán de "dar a conocer la ópera a todo el mundo".

"Llevamos la propuesta y la concejala de Cultura la vio con buenos ojos. Le agradecemos al Ayuntamiento que nos hayan incluido en la programación", cuenta Ángel Pérez Cruceira, uno de los socios de esta asociación que cuenta con medio centenar de integrantes, que aportan una cuota anual simbólica que permite arrancar con los gastos de cada producción. Francisco Cintado Briceño, profesor de Orquesta del Conservatorio de Sevilla, es su presidente y director. Desde que la crearon en 2019, han puesto en pie cuatro montajes: Carmen, de Bizet; Il Trovatore, de Verdi; Las Bodas de Fígaro, de Mozart; y La Traviata, también de Verdi.

Con ellas han acudido a varios escenarios, pero siempre estrenan en el Museo Taurino de Chiclana, en la Velada Romántica de verano, cuando aprovechan su jardín y la interpretan al aire libre. En torno a una veintena de personas componen el coro que han compuesto. Algunas proceden de la Coral de San Fernando; otros, de la asociación musical La Bohemia de Algeciras. Hay profesores de canto, cantantes con experiencia, todos, como los solistas, "amantes de la música, sobre todo de la ópera". En esta ocasión, Dolores Leal hace de Violeta, mientras que Javier Jurado interpreta a Alfredo y el propio Pérez Cruceira, al padre de Alfredo. Son los tres personajes principales, pero hay otros, como Gastón, Flora, Annina, Guiseppe o el doctor Grenvil que encarnan en algunos casos aficionados que tienen un gran singladura en el coro del Teatro Villamarta o como parte de mencionada entidad La Bohemia.

La Traviata que ofrece la Asociación Gaditana Amigos de la Ópera está adaptada. Varias son las premisas que siguen para hacer esta transformación. Primero buscan reducir su duración y dejarlas en máximo dos horas, como este caso. Después, apuestan por incluir textos, y compensar las partes cantadas. "Para que sin perder la esencia de la obra, el público se entere", para que no se haga pesada, añade.

La propuesta que traen a Las Cortes contempla "lo musicalmente más importante y bonito", precisa Ángel Pérez Cruceira. Las partes teatralizadas, explican, funcionan para ayudar al espectador a asimilar la historia al pasar del italiano cantado al español hablado. "Dio resultado con Las Bodas de Fígaro", reconoce. La composición de Verdi no tiene tanta parte recitada como la obra de Mozart, pero esperan que el público salga contento. "La gente me dice 'es como una zarzuela' y yo siempre respondo que no, que en todo caso sería una operuela", comenta entre risas. A los puristas también les encanta, aclara.

El Teatro isleño perderá para esta función la primera fila del patio de butacas para hacer hueco a la orquesta, que integran también músicos de San Fernando, de The Playbillers. "Guillermo, el concertino, ha montado la orquesta con 14 músicos: dos violines primero, dos violines segundo, dos violas, dos chelos, contrabajo, cuarteto de viento -clarinete, oboe, trompa y flauta- y la percusión, los timbales. Suficiente para un teatro pequeñito", detalla. Ensayaron la semana pasada y fue bien, pero ya no volverán al escenario hasta mañana (hoy hay un acto), por lo que probarán de 16:00 a 18:00 horas, muy ajustado a la hora de inicio, las 20:00 horas.

La escenografía, adelanta, no se ajusta a la época original de la obra de Verdi, sino que puede evocar a distintas décadas más recientes. "Es intemporal, van vestidos para una fiesta, y no afecta al argumento", menciona. Además, dispondrán de una pantalla de fondo que creará el ambiente de salones, junto a algunos elementos de mobiliario. "Arriba irán saliendo los subtítulos de lo que se canta en italiano", desvela.