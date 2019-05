Solo San Fernando reclama la justificación de las asignaciones municipales a los partidos

Solo San Fernando solicita un compromiso en firme de transparencia en las asignaciones municipales a todos los partidos que se presentan a las elecciones del 26 de mayo. La candidata a la Alcaldía de esta formación, Inmaculada López, retoma una de las reclamaciones a lo largo del mandato: la justificación de en qué se gastan los grupos municipales el dinero proveniente de las concesiones municipales.

López recuerda que algunas de estas asignaciones ascienden incluso a unos 8.000 euros mensuales. Por es insiste en la necesidad de su justificación, con el detalles de los gastos e incluyendo facturas. El objetivo es impedir que se desvíen fondos que según ley son "para el trabajo institucional", a otros ámbitos, "especialmente mediante donaciones a los propios partidos". En caso de hacerse, advierte la edil no adscrita, el partido debe estar "obligado a dejarlo debidamente reflejado en sus cuentas mediante facturas u otros justificantes legales".

No es la primera vez que la candidata de Solo San Fernando pone sobre la mesa esta cuestión, al considerar que la dación de cuentas que se hace actualmente se realiza "sin justificante alguno de los gastos". No sirve que los partidos argumenten que ya se justifica cada 1 de mayo, puesto que el documento que elaboran los propios grupos no se detallan a que corresponden los gastos. "Se suelen leer apartados del tipo gastos varios sin ninguna especificación ni justificación de los mismos", ironiza.

Aunque no existe obligación legal de hacer la declaración de cuentas de forma detallada, la ley dicta que la forma de presentación de las cuentas debe decidirla el propio Pleno. López reclama un compromiso a las formaciones para que se apruebe en el próximo mandato.