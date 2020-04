La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores afronta también una madrugada de Viernes Santo insólita a causa del coronavirus y del estado de alarma que intentarán sobrellevar mediante la oración en casa y los recuerdos de otras salidas procesionales.

El hermano mayor de la cofradía, José Fernández Mora, ha lanzando esta mañana una carta a los hermanos a través de las redes sociales en la que anima a vivir esta Semana Santa desde la Fe. "No dudes que Jesús Nazareno habita en nosotros. No temas nada, no lamentes no poder acompañarle en esta próxima madrugada. Porque sin lugar a dudas es Él quien y más que nunca acude a nuestro encuentro, en nuestras casas, en el seno del hogar, rodeados de nuestros más cercanos familiares", apunta en este mensaje dirigido a hermanos y devotos.

A través del canal de YouTube de la hermandad y de los distintos perfiles que tiene en las redes sociales se revivirá la madrugada de Viernes Santo de un modo completamente diferente, con momentos rescatados del archivo de la cofradía, "esos incontables momentos de nuestras noches soñadas".

A las dos de la madrugada, la hora de salida de la cofradía, la junta de gobierno y sus más cercanos colaboradores mantendrán una reunión extraordinaria por videoconferencia "en la que unidos en la oración tendremos presentes las intenciones de todos nuestros hermanos, de sus familiares y de toda la humanidad".

De hecho, desde la junta de gobierno se invita a los hermanos a rezar el rosario y el ejercicio de vía crucis en el día de su salida procesional.