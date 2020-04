El Martes Santo es, con holgada diferencia, la jornada de la Semana Santa isleña que mayor número de hermanos de fila saca a la calle gracias al tirón cofrade que tienen las tres hermandades que comparten la jornada: Prendimiento, Huerto y Caridad desde el Parque, la Pastora y San Francisco. Hace años que esta jornada se ha convertido en un día indespensable de la Semana Mayor isleña. Así que hoy será un día dificil de sobrellevar para no pocos isleños.

Quedarse en casa y verse obligados a suspender la salida procesional es doloroso, pero en el contexto actual provocado por la crisis del coronavirus y el estado de alarma no deja de ser una anécdota. Y los cofrades tienen que estar a la altura. Así lo cree el hermano mayor de la hermandad del Prendimiento, Rafael Ponce, que es además médico en el hospital Puerta del Mar. "Ahora toca otra cosa, toca ayudar y ayudar en todos los aspectos posibles", afirma. "Lamentablemente esto no ha hecho más que empezar", reflexiona al referirse a las graves consecuencias económicas que acarreará la pandemia.

La hermandad del Parque abrirá la jornada con el rezo del ángelus que podrá seguirse a través de su perfil en Facebook. Se leerá el pasaje del Evangelio que narra el Prendimiento de Jesús y el párroco y director espiritual de la cofradía, Lázaro Albar, dedicará también unas breves palabras a los hermanos en este Martes Santo. Previamente, el hermano mayor lanzará también un mensaje a los hermanos y devotos. Por la tarde, a las 19.00 horas, se rezará -también por Facebook- el vía crucis. La cofradía anima a la oración y a vivir este atípico Martes Santo desde la intimidad de sus casas.

"Ahora mismo la salida está en segundo plano"

"Ahora mismo, que la hermandad no pueda realizar su salida procesional, es algo que está en un segundo plano", afirma José Manuel Moreno Ortiz, hermano mayor de la cofradía de la Caridad, al aludir a la crisis del coronavirus y a las consecuencias que arrastra el estado de alarma. Eso no quita, reconoce, que para los hermanos y devotos de la hermandad este Martes Santo no vaya a ser duro. "Se echan de menos muchos momentos, no solo la salida procesional en sí", reconoce este veterano cofrade que se despide además ahora como hermano mayor de la cofradía. Se refiere a esos momentos de fraternidad y convivencia que en el seno de una hermandad suponen los cultos cuaresmales, el montaje de los pasos y todos los preparativos que se suceden a lo largo de la Cuaresma".

Desde la junta de gobierno se tiene previsto rezar el vía crucis a través de las redes sociales y se invita a los hermanos a seguir las retransmisiones de la eucaristía y de los oficios que está llevando a cabo la parroquia de San Francisco.

Echando en falta la convivencia

Echando en falta también esas vivencias previas que acompañan los preparativos de los pasos afrontan también los hermanos del Huerto las vísperas de este Martes Santo marcado por el estado de alarma y la suspensión de las salidas procesionales. Así lo señala el hermano mayor de la cofradía, José Antonio Gómez Alanís, que recuerda que en esta hermandad pastoreña, aún momentos como este, nunca falta el buen humor. "Me acaban de pasar una foto del patio de la iglesia de la Pastora completamente vacío cuando un día como éste debería estar lleno de actividad, con los chavales del grupo joven preparando las flores", afirma. Son momentos especialmente entrañables que acompañan a las vísperas de la salida procesional y que ahora se echan en falta.

El grupo joven de la cofradía, por su parte, ha colaborado con la campaña Trepá Solidaria con un donativo y entregará lo recaudado con la venta de las estampitas que se hace con antelación a la Semana Santa para el próximo reparto de víveres de Cáritas parroquia.

Hoy, la hermandad tiene previsto rezar el vía crucis a las 18.15 horas, la hora de salida de la cofradía, y se ha invitado a los hermanos a seguirlo a través de su página de Facebook.