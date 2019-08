El club náutico Puente de Hierro se dispone a cumplir diez años como equipamiento náutico de San Fernando, uno de esos espacios que consiguió que La Isla, al menos en parte, mirara al mar y que, junto a otros clubes isleños, dio forma a la afición por la pesca deportiva que existe en San Fernando.

Hablamos con su presidente, José Otero Rodríguez (Tito), que hace balance de la trayectoria del club, de lo que han supuesto estas instalaciones para San Fernando y explica las actividades que están por venir.

Precisamente, el próximo sábado, 10 de agosto, el club náutico celebra un concurso de pesca infantil entre las 10.00 y las 12.30 horas. Será una jornada familiar en la que niños, padres y abuelos podrán disfrutar de un día cuajado de actividades, donde la pesca tendrá un papel principal.

José Otero Rodríguez (Tito) ha desglosado el programa del concurso y ha comentado algunos aspectos a destacar de este club que cumple una década ya en estas instalaciones. "Es ya una tradición para nosotros la celebración del concurso de pesca infantil. Lo que queremos es fomentar entre nuestros más pequeños la pesca y el amor por el mar y nuestro entorno. Además también se incentiva el consumo y la gastronomía dentro del club", afirma Tito.

Por otro lado, el presidente ha desvelado que los infantes presentes en el concurso podrán disfrutar de diversas actividades sorpresa y ha anunciado la presencia de un mago (Ramón Gómez), que amenizará parte de la jornada.

"Durante el concurso, los pequeños podrán experimentar al sensación de pescar en el mar. La idea no es competir, queremos incentivar el amor por esta afición, es por ello que todos los niños recibirán un premio y un recuerdo. La pesca se llevará a cabo desde las barcas dentro del pantalán, sin salir al mar y contaremos con un mago y varias sorpresas que no queremos desvelar. Todos disfrutaremos de este día que esperamos con ilusión", recalca Otero.

Asimismo, el día 10 de agosto por la noche, el club celebra una cena que organiza la cofradía gastronómica Los Esteros con el divulgador gastronómico Pepe Oneto. Se trata de la III Noche de la Dorada.

En la velada –en la que también se procederá a la firma de firma del convenio de colaboración entre el Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA) y la cofradía Los Esteros– se podrán disfrutar de diversos platos típicos y contará con la presencia de autoridades.

El club náutico Puente de Hierro, que se constituyó a raíz de la construcción de este equipamiento náutico que a su vez impulsó las obras del Parque de la Historia y el Mar y la desaparición de las casetas que había en esta zona– cumple una década con estas instalaciones y su nuevo presidente tiene varios proyectos con los cuales pretende impulsar la vida en el mar, el amor por la pesca y el respeto por el medio ambiente y la Bahía de Cádiz.

"Desde la junta directiva estamos haciendo muchos esfuerzos para que el club remonte. Queremos agradecer también al Ayuntamiento su gran colaboración, ya que necesitamos mejoras en los pantalanes", indica el presidente del club. José Otero es un hombre enamorado del mar y de la bahía gaditana. Marino de la Armada española, ha crecido y desarrollado su actividad con la pesca y el océano.

"Queremos fomentar el amor por el mar y la pesca entre los más pequeños de la casa"

Antes de ser presidente del club y trasladar su actividad a la zona más cercana a La Carraca, Otero fue socio fundador del club de Gallineras: "En el año 1987 ayudé a fundar el club de Gallineras pero por motivos personales trasladé mi actividad al Puente de Hierro. La Bahía aporta una calma y una paz indiscutible. Creo que vivimos en un paraíso y los propios isleños no sabemos, a veces, apreciar el entorno y el lugar en el que vivimos", señala Otero.

Como apasionado del mar, el presidente habló de la contaminación que está sufriendo a diario las aguas mundiales en general y la Bahía en particular. "Desde el club queremos fomentar también el cuidado al medio ambiente. No son pocas las ocasiones en las que he recogido latas o plásticos en las aguas de la Bahía, por ello desde nuestro club queremos instar a todos los socios a ser cuidadosos con el medio ambiente. El mar es nuestra casa y nos gusta que nadie la ensucie", opinó con contundencia José Otero.