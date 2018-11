La mejor cofradía de toda Andalucía

El febrero cumplirán cinco años de vida, aunque su corta trayectoria en pro de la gastronomía isleña les ha hecho ya merecedores de un señalado galardón que ha venido a engrosar su currículum: el premio Al Ándalus a la mejor cofradía gastronómica de toda Andalucía.

Esta distinción que concede la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas de Andalucía (Fecoan) se dio a conocer hace unos días en el transcurso de la Feria de la Matanza de Valdepeñas de Jaén. Y para la cofradía gastronómica isleña de Los Esteros ha sido todo un espaldarazo a la actividad que vienen desarrollando de manera discreta pero continua desde sus inicios.

Así lo reconoce su presidente y uno de los principales impulsores de la creación de esta cofradía en San Fernando, el divulgador gastronómico Pepe Oneto. "En La Isla no había ninguna cofradía gastronómica. Es más ni siquiera ha existido alguna en toda su historia", apunta.

Y hasta cierto punto era algo normal. Se achaca a ese complejo que solo hasta hace muy pocos años ha empezado a sacudirse San Fernando para darse cuenta de que la gastronomía autóctona no solo es buena sino verdaderamente única, algo que puede convertirse en una marca de referencia, en una imagen de cara al exterior.

"Para eso se crea la cofradía de Los Esteros", explica Pepe Oneto. Para conservar, proteger, divulgar y promocionar la gastronomía genuinamente isleña. De ahí su nombre, aunque también –precisa– el propósito de la cofradía va más allá de la defensa de la gastronomía para abarcar todo el entorno natural que la rodea y la explica: el Parque Natural, la actividad salinera, las casas salineras... Sin todo ese contexto sería difícil entender esa gastronomía.

Huelga decir que sus miembros son todos unos enamorados de la buena cocina y de La Isla. Sus nombres, además, son bastante conocidos. Junto a Pepe Oneto figuran en la directiva Paco Melero, AntonioMontiel, Antonio Sánchez Aguilera... En total son cerca de medio centenar de personas las que integran la cofradía. Se dedican a organizar actividades en defensa de la gastronomía isleña, a recopilar recetas de nuestros mayores para que no se pierdan y a llevar el nombre de San Fernando –y su cocina– por todas partes. Por cierto, que allá donde van suelen siempre arrasar con las tortillitas de camarones. Lo cuenta Antonio Montiel: "La gente empieza a pedir y ya es como si no hubiera otra cosa". No hay rival para el plato estrella de la gastronomía isleña a pesar de sus modestos orígenes.

La puesta en marcha de Los Esteros coincide además en el tiempo con el resurgir de la hostelería isleña, el nacimiento de asociaciones comoAsihtur, el impulso dado a la Feria de la Tapa por parte de Acosafe... "Hay una mayor conciencia", admite Pepe Oneto, el presidente de la cofradía, que alude además a una realidad de peso: "La gastronomía contribuye al desarrollo socioeconómico de las ciudades, es una pata imprescindible e insustituible del turismo", afirma para recalcar su importancia y la de la tarea que tienen encomendadas entidades como la cofradía de Los Esteros, considerada la mejor de Andalucía.