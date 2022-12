San Fernando y la importancia de los accesos

La mejora de los accesos a Navantia San Fernando y la base naval de La Carraca ha dado en estos días un paso importante con la aprobación definitiva en el pleno de la propuesta de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de duplicación del conocido Puente de Hierro. El tablero actual permite la circulación solo en un sentido, no en los dos a la vez, por lo que sin duda es un punto negro del tráfico del municipio, especialmente en los momentos de más tránsito. No es el único, como las distintas formaciones políticos no dudan en mencionar y advertir cuando se analizan las inversiones de otras administraciones en torno a los accesos que necesita la ciudad.

El debate en la sesión plenaria recordaba que se trata de un problema que arrastra tanto los astilleros como las instalaciones militares desde hace décadas, que se extiende más allá, al afectar a los vehículos que circulan en las inmediaciones, con origen o destino en otras dependencias militares, o que acuden hasta allí para llevar y traer al alumnado de los centros educativos –de Primaria y Secundaria– que están cerca.

A eso se suma la actividad plena del polígono industrial Puente de Hierro y el aprovechamiento del previsto Parque de la Historia y del Mar que se convirtió finalmente en el Navantia Training Centre, un centro de preparación que la compañía usa actualmente para la formación en los sistemas y el funcionamiento de las corbetas que construye para Arabia Saudí, y del que desde el equipo de gobierno, el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, resalta su excelencia, "el valor añadido que aporta a nuestra principal industria". Ahora Navantia mejorará en competitividad "para obtener grandes contratos que permitan generar horas de trabajo".

Precisamente la antigua Bazán continuará con una actividad industrial alta gracias a la carga de trabajo asegurada. En concreto, Navantia acaba de anunciar un contrato que ha cerrado con el país saudí para dotar a su Marina Real de cinco buques de combate multi-misión. Y tiene previsto en 2023 el trabajo para un patrullero de altura, encargo de Marruecos.

La competitividad de los astilleros de La Carraca siempre ha sido un argumento esgrimido por los gobiernos municipales, las formaciones de la oposición e incluso en los espacios de debate de otras administraciones para reclamar otras infraestructuras. En concreto, la carretera entre Navantia-La Carraca y Tres Caminos. "Se suceden los gobiernos de PSOE y PP y sigue sin que sea una realidad", se queja el portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, que remonta esta reivindicación a cuando el astillero todavía era Bazán. La creación de este enlace beneficiaría a Navantia, pero también al propio polígono económico, "que aunque no está en nuestro término municipal cuenta con muchas empresas y trabajadores de San Fernando".

Romero también menciona la construcción de un enlace desde la autovía por la trasera de Janer para conectar directamente con la avenida Constitución, como otro elemento necesario para mejorar la movilidad del municipio. La concejala de Podemos Teresa Porras se centra en otra conexión que se vincula a favorecer la actividad empresarial, como el exigido enlace entre Fadricas y la CA-33, cuyos trabajos quedaron paralizados hace años y nunca se retomaron. "Los accesos son importantes para el desarrollo de la industria de una comarca", abunda. Por eso expone la duda que genera la remodelación del Nudo de Tres Caminos, por el tiempo en que vayan a dilatarse las obras y por tanto de conversión en una realidad.

La intervención en el entorno de Puente de Hierro para desdoblar los accesos hacia La Carraca con la construcción de un segundo puente cuentan con una partida de 4,1 millones de euros, y se hará realidad tras la colaboración entre Navantia, Defensa y Ayuntamiento. Además de solventar un problema de movilidad, el proyecto que hará realidad Fonsan Gestión y Construcción SL permitirá crea una vía verde, una vía ciclista.