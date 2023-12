San Fernando ilumina hoy su Navidad con el cantaor David Palomar que también dará un concierto

San Fernando ilumina hoy su Navidad con el cantaor David Palomar encargado de encender las luces para estas fiestas y protagonista de la primera de las citas musicales que tendrán a la Plaza del Rey como escenario. "Es un honor", expresa el artista gaditano, que releva a la isleña Niña Pastori en la tarea.

Palomar tendrá que darle a partir de las 19.30 horas al interruptor que encenderá el árbol navideño de 14 metros que preside este céntrico espacio público de La Isla y el resto de exornos luminosos extraordinarios instalados en distintos puntos de la ciudad. Luego ofrecerá una concierto de Navidad en el escenario colocado en el atrio del Ayuntamiento en el que se desarrollarán durante el mes de diciembre otros eventos navideños de villancicos, como las tradicionales zambombas.

"Siendo de Cádiz es un honor, La Isla siempre me ha acogido muy bien. Fui pregonero del Carnaval. En San Fernando me siento como en casa", apunta por la propuesta recibida del gobierno municipal que aceptó y que incluía el evento musical. "No iba a hacer Navidad este año, pero Patricia Cavada me llamó y decidí montar algo y disfrutar", explica. Actuar en estas fiestas supone marcar la agenda con los compromisos profesionales, puede que 7 u 8 citas, y el cantaor prefiere "estar tranquilo, con los míos".

Para esta ocasión excepcional, en el escenario se rodeará de músicos con los que colabora en numerosas ocasiones, "una banda hecha con mi gente para esto". Robert Chacón se pondrá ante el piano, mientras que la percusión será cosa de José Prieto. El bajo lo tocará Alex Benítez y Alejandro Mendoza será el guitarra. Yona Luna, Jorge Bautista, Reyes Martín y Anabel Alonso harán los coros y acompañarán con sus palmas.

"Será un concierto de 12 o 13 canciones en los que incluiré temas que cojo prestados de otros artistas, como Mariana Cornejo, Canaleja de Puerto Real, Manuel Torres o Ignacio Espeleta. Pero además cantaré 4 o 5 temas míos, que he ido soltando toda mi vida en la Navidad, conocidos o no", detalla. Por supuesto estará la rumba que ha sacado con María Heredia, Ya llegó la Navidad.

El alumbrado navideño vuelve a encenderse por segundo año consecutivo a principios del mes de diciembre, una semana después de lo que en esta ocasión estaba previsto "en un ejercicio de responsabilidad y compromiso con el planeta en un contexto marcado por la crisis energética y la lucha contra la emergencia climática", según el comunicado del Ayuntamiento de finales de octubre. La medida incluye el adelanto diario del apagado de estas luces extraordinarias.

David Palomar se une a las personalidades conocidas que han aceptado el encargo municipal de pulsar el botón para iluminar la Navidad isleña. El año pasado fue Niña Pastori y el anterior, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. En 2019 fue la isleña Julia Medina la responsable.