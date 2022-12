Niña Pastori enciende las luces de Navidad y desea "lo mejor del mundo" a San Fernando

Niña Pastori ha ejercido este viernes de madrina navideña para dar el pistoletazo de salida de las fiestas en San Fernando. La popular artista, que acaba de cumplir 25 años en los escenarios, ha sido la encargada de encender las luces de Navidad en un acto tan sencillo como entrañable que se ha llevado a cabo en la plaza de la Iglesia a los pies del abeto de 12 metros de altura en torno al que orbita todo el alumbrado del centro.

Y, como era de esperar habida cuenta de la tremenda popularidad que ha alcanzado esta cita en los últimos años, La Isla no ha defraudado. Una auténtica multitud se ha congregado en torno al árbol navideño para arropar la particular cuenta atrás que ha situado a San Fernando en la antesala de la Navidad en un acto presentado por Miriam Peralta. Ha sido todo un espectáculo.

Acompañada de la alcaldesa, Patricia Cavada, Niña Pastori, que ha estado arropada por su familia en este momento tan emocionante, ha querido aprovechar el momento para desear a los isleños "lo mejor del mundo", "salud y alegría".

"Quiero que disfrutéis y que lo paséis muy bien estas Navidades y todas", le ha dicho al numeroso público que se ha dado cita en la plaza de la Iglesia.

"Hoy me quiero acordar y mandar un abrazo grande para los enfermos, para la gente que está pasando alguna fatiga. Deseo con todo mi corazón, aquí delante del Nazareno de mi tierra que es lo que más amo del mundo entero, lo mejor para la gente de mi tierra y lo digo con todas mis entrañas". Ha sido el mensaje que la popular artista ha lanzado justo antes de encender las luces, mano a mano con la regidora y en medio de una gran ovación.

Por supuesto, para la ocasión ha sonado el All I want for Christmas is you –que ya casi es un clásico de la cita– aunque esta vez lo ha hecho de la mano de una brillante actuación de la orquesta The Playbillers, que ha ofrecido un concierto tras el encendido del alumbrado. Antes ha sido también el turno de los pequeños de la casa, que han disfrutado de una actuación de Baby Radio.

La puesta de largo de las luces de Navidad ha arrastrado a una impresionante masa de gente a la calle, en la que ha vivido un ambiente envidiable. Ha sido, sin duda, la primera gran tarde de las muchas que aguardan a La isla en las próxima semanas.

Del alumbrado navideño destacan también las figuras de 12 metros de dos ángeles que se han instalado en el atrio del Ayuntamiento isleño, que ofrecerán también un espectáculo de luz y sonido de lo más navideño. Esta tarde ha podido verse por primera vez. Y a partir de este sábado podrá disfrutarse cada hora desde 18.00 horas hasta las 22.00 horas.

Aunque el contrato del alumbrado navideño supone la mayor inversión jamás realizada por el Ayuntamiento isleño en luces de Navidad –848.340,44 euros para 2022 y 2023, 175.000 euros más por año– el Consistorio reducirá este año su consumo hasta en un 20%, como ha señalado Cavada durante la presentación de la programación de Navidad al insistir en su compromiso tanto con el ahorro energético como con la lucha contra el cambio climático.

Para ello, se ha retrasado el encendido del alumbrado una semana con respecto a la fecha de los últimos años y se apagarán también las luces antes: los días normales, a las 12.00 horas (antes era a las 2.00 horas) y los fines de semana y festivos como el 24, el 31 o el 5 a las 5 horas (antes estaban hasta las 8.00 horas).