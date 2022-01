San Fernando disfruta del día de San Antón con sus mascotas en la calle

Un búho causa expectación entre quienes han acudido al parque Almirante Laulhé para disfrutar de la fiesta de San Antón en San Fernando, un día dedicado a las mascotas en el que se mezclan perros -muchos-, con algunos gatos, pero también un tortuga, un dragón barbudo, hámsters y ponis. No todos los animales presentes participan en los concursos organizados para la ocasión, pero sus dueños no han dejado pasar la oportunidad de mostrar a este miembro de la familia con sus mejores galas.

Con ropa de abrigo, algunas que reflejan la afición de su protector, como uno que viste del Betis, de vivos colores, y divertidas como el disfraz que lleva un can de Buzz Lightyear, y con adornos, lazos en las correas, o en su pelaje, algunos de los perros que pasean por el parque llaman la atención de niños y mayores, que se acercan a acariciarlos, algunos muy decididos, otros más reticentes, y prestos a darse la vuelta y correr al mínimo gesto del animal.

Muchos asistentes llevan sus móviles en mano, otros cámaras tradicionales y otros más profesionales, para hacer fotografías de los ejemplares de perros, algunos imponentes, por su tamaño -a la cintura incluso aunque el adulto sea alto-, por su porte, por sus ojos azules; algunos por su desparpajo rodeado de compañeros mucho más grandes, contra los que no se amilanan.

Un búho, que posa sin inmutarse con quienes quieren hacerse un selfi, que gira la cabeza para mirar a su espalda, que abre sus alas, pero que no pierde la calma, sorprende entre tantos canes. Quienes se han acercado con sus gatos no dudan en protegerlos en sus brazos y su transportín. Ocurre lo mismo con la chica que presenta a concurso un conejo de buenas dimensiones, la que lleva su tortuga, quien presenta a su dragón barbudo y quienes enseñan sus hámsters al jurado de los concursos. Incluso ante ellos camina uno de los ponis que trae el Centro Ecuestre Americano La Libertad, que explica en un panel el trabajo que realiza con equinos abandonados o rescatados de circos.

El público aplaude, también lo ha hecho cuando las protectoras sacan a algunos perros que buscan nueva familia y mucho cuando las unidades caninas de la Policía Local y del Tercio Sur de la Armada protagonizan varias exhibiciones tanto de detección de drogas como de intervención. Algunos niños salen voluntarios para colocar la mochila con la sustancia que se busca y se apartan para ver actuar al perro que tras oler en los distintos puntos, se detiene y marca el lugar sentado. También lo hace uno de los canes cuando tiene que buscar entre adultos voluntarios. "No hace daño", aclara el integrante del Tercio Sur que explica el ejercicio en el que un compañero con protecciones hace figurante al que debe detener el perro. Hasta que no se queda quieto el delincuente no suelta su presa. Por su parte, la Academia de Formación y Centro de Psicología Canina Psicocán da nociones de cómo debe adiestrarse a un perro para una mejor convivencia en familia.

La fiesta de las mascotas vuelve con fuerza después del año pasado en el que se optó por una campaña de sensibilización. Así San Antón, que sale en parihuela de la iglesia de San José Artesano poco antes de las doce del mediodía, recorre con música rociera una parte del parque hasta situarse arriba del anfiteatro -en otras ediciones ha ocupado el escenarios del auditorio- para presidir la cita, en la que se bendice las mascotas de las familias isleñas que así lo deseen. Además, estaba prevista la entrega del premio San Antón a título póstumo a Joaquín Leiva Maldonado, quien fuera presidente de la Asociación Isleña del Perro, (Asispe).