San Fernando avanza en la digitalización del Ayuntamiento con la licitación de un nuevo portal de servicios personalizados

El Ayuntamiento de San Fernando ya tiene el pliego para desarrollar su nuevo portal de servicios municipales personalizados para el ciudadano. "Se ha trabajado durante dos años para definir el contenido y dar un salto importante en la digitalización de la administración", explica la alcaldesa, Patricia Cavada.

Bajo el objetivo de "estar a la vanguardia de todas las administraciones" desde el Consistorio se ha estudiado qué hacían otras administraciones, también otros países, incluso con reuniones con las principales empresas del sector digital. "Un ejemplo a seguir es Lituania. En esa línea deberíamos trabajar todos los ayuntamientos españoles", apunta.

Para poner en marcha estas vías de comunicación digitalizadas con la ciudadanía, la Administración local debía modernizar su estructura tecnológica. "Podemos tener el portal más avanzado del país pero si no tenemos los medios detrás que lo respalden no sirve para nada. Se ha trabajado en eso en estos años", defiende la regidora. Software y hardware necesarios para poner en marcha la administración digital. Como ejemplo está el nuevo centro de procesamiento de datos (CPD), con una inversión de unos 350.000 euros, que ya está instalando para dar paso al traslado de toda la información desde el antiguo, "el corazón tecnológico del Ayuntamiento para procesar todos los datos". También se compraron ordenadores portátiles para todo el personal, de manera que estos puedan trabajar no solo en su puesto físico de las dependencias municipales sino desde otros puntos, es decir "para implantar el teletrabajo". El uso de programas informáticos de fiscalidad, o el registro electrónico son otros elementos. También la iniciativa para incluir los firma biométrica en los trámites administrativos.

Salto digital

"El mundo cambia en pasos acelerados, vemos que son pasos profundos. Hoy se cumplen tres años del decreto del estado de alarma que nos hizo darnos cuenta de lo importante que era la digitalización para poder seguir funcionando en las administraciones, en las empresas, para que el mundo no parara. Lo vemos en la relación con las empresas, en el uso de los dispositivos móviles. Aún estamos empezando en relación a lo que viene en el futuro", expone Cavada para argumentar el salto digital que se busca.

En el Ayuntamiento la cloud administración tiene cuatro patas:

San Fernando smart que responde a la digitalización de los servicios públicos, "su sensorización para tener datos, tomar decisiones y ejecutar". En la ciudad el servicio de Limpieza viaria y recogida de residuos lo tiene con el centro de control digital, que permite controlar cada camión, cada carro de limpieza, "para ver los recorridos, los tiempos, analizar los tiempos, si son suficientes o hay que alargarlos o recortarlos". También se aplican sistemas digitales en la gestión del ciclo integral del Agua, en la que se quiere "ir más allá al acudir al PERTE del agua". Otro ejemplo es la red de los aparcamientos tácticos que se van a construir y que estarán digitalizados para saber si hay plazas o no para el usuario. El e-Gobierno que supone adaptar y tomar medidas tecnológicas para reducir costes o reducir tiempos en la gestión municipal. Un ejemplo es la facturación 100% electrónica, "algo que da transparencia y agilidad". "No todos los ayuntamiento lo tienen", advierte la alcaldesa isleña. Otro es el objetivo en esta línea es el Papel Cero porque "todo estará digitalizado". La tercera pata es la Red de Innovación, para aumentar las actividades productivas con valor añadido en conocimiento e información. La idea es profundizar desde el Ayuntamiento en iniciativas como el Navantia Training Centre, el centro para emprendedores digitales o la participación en las redes de innovación en las que está involucrada la ciudad. Se plantea experimentar escenarios y soluciones para el desarrollo urbano o la gestión municipal. La cuarta es la apuesta por servicios avanzados para el ciudadano con la digitalización de la comunicación entre la administración y el vecino, "a través de un portal personalizado con cada ciudadano, donde pueda comunicarse o realizar trámites de manera sencilla con la administración". Precisamente, se presenta hoy el contenido de esta puesta que incluye una licitación para el desarrollo del mencionado portal y una ordenanza de derechos digitales que también se está preparando.

Un portal personalizado con la ciudadanía

El Ayuntamiento contará con un portal de acceso general desde el que se podrá acceder al escritorio personalizado con un nombre de usuario y una contraseña. Ese portal personalizado ofrecerá información según los intereses de la personas pero también realizar trámites de diversa índole con la administración local. La ciudadanía tendrá garantizados unos derechos digitales, cuya normativa se está preparando. "Si uno presenta sus datos una vez ya no tenga que hacerlo más", pone de ejemplo Patricia Cavada. Otros son el derecho de participación para hacer consultas, preguntar por trámites, desarrollos urbanos o nuevos proyectos; el derecho a conocer en qué estado está un proceso de cobro de subvención o una licencia. El portal permitirá reservar una pista deportiva o dará información sobre un trámite fiscal que beneficie a la persona, "por ejemplo, por que eres familia numerosa". "La idea es no complicarle la vida a los ciudadanos con los trámites, igual que se hace ahora con las empresas", aclara la regidora.

La tarjeta ciudadana "permitirá hacer con garantía cualquier tipo de gestión", abunda la alcaldesa de San Fernando. Según las explicaciones del concejal de Transformación Digital, Conrado Rodríguez, la identificación en el portal se realizará a través de la tarjeta ciudadana, que será física y digital a través de una aplicación móvil. "Tendrá acceso a las bibliotecas, a la compra de entradas, a actividades de ocio, identificación para el pago de impuestos. Atenderá la singularidad de cada ciudadano, familia numerosa, estudiante, personas con discapacidad", detalla. Para algunas de las gestiones se podrá identificar con un código, pero para otros trámites deberá hacerse como el certificado electrónica o cl@ve que se integrará en la tarjeta, matiza.

El pliego de condiciones para crear este portal municipal recoge las características de este, que pasan por "cambiar el paradigma de las web de los servicios públicos. Frente a un un modelo de página web y contenido, debemos pasar a un modelo de servicios personalizados, que busca la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Nos basamos en algunos principios, como el acceso 24 horas los 365 días del año, el derecho a no tener que desplazarse para hacer un procedimiento administrativo, la gratuidad o derecho a la no exclusión", menciona Rodríguez.

El también concejal de Presidencia pone de ejemplo el portal de una entidad bancaria que tiene un acceso general y a partir de ahí tras identificarse se puede acceder al perfil del usuario, en este caso un escritorio de cada ciudadano, que es "un espacio digital personal basado en los intereses de cada ciudadano para poder realizar trámites o recibir información de interés". Tendrá acceso a los datos de contacto que tiene la administración para poder hacer los cambios oportunos, acceder a sus expedientes, a las notificaciones electrónicas, al estado de los trámites o los movimientos como compra de entradas del teatro o reserva de pistas deportivas. "Se podrá solicitar cita o reunión con agentes municipales, comunicar incidencias de los servicios como Línea Verde. Y poder realizar propuestas. Tener acceso a información cribada según sus intereses, necesidades, las actividades en las que participa incluso desde la entrada al portal", añade. Eso ocurre, compara, con las plataformas de servicios audiovisuales, que criba el contenido inicial que muestra a partir de qué tipo de contenido ha visionado previamente.

Rodríguez alaba el trabajo de los servicios informáticos municipales en el desarrollo del diseño del portal en el que están inmersos desde hace dos años por su complejidad. El ciudadano verá un único portal a pesar de que los servicios se ofrecerán desde distintos módulos, "y podrá empezar un trámite desde un dispositivo, pero pueda continuarlo en otro tipo de dispositivo". Habrá un módulo de acceso a la información institucional, otro para sede electrónica, un módulo para la tarjeta ciudadana, un módulo de transparencia y otro de geoportal.

Licitación y servicio

El servicio sale a licitación por un importe de más de 1 millón de euros. La previsión es que el proceso para la adjudicación se prolongue durante 5 meses. Una vez formalizado el plazo de ejecución será de un año, dividido en tres fases. Una primera se centrará en la definición del gobierno y despliegue del modelo de diseño de servicios digitales. Una segunda fase será para el desarrollo e implantación de la plataforma tecnológica que dará soporte al portal de servicios digitales. El tercer aspecto será el desarrollo precisamente de ese portal.

"Esto nos hará más transparentes, más participativos, más eficientes", defiende Patricia Cavada.