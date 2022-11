Que San Fernando no sea sede del Minibasket en 2023 "es muy mala noticia", lamenta AxSí

El coordinador local de AxSí San Fernando, el concejal Lolo Picardo, ha lamentado el anuncio de que el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Minibasket no tendrá a San Fernando como sede por ver primera en 17 ediciones. "Sin duda, que el Minibasket no llegue a La Isla en 2023 es una muy mala noticia para la ciudad. Especialmente para lo sectores turístico y comercial, ya que el Minibasket siempre ha supuesto un importante balón de oxígeno para su actividad cada Semana Santa. No hay que olvidar que, más allá de lo deportivo, cada Minibasket se traducía en días en los que cientos de familias y miles de personas visitaban nuestra ciudad, disfrutando de ella y consumiendo en nuestros comercios y establecimientos hosteleros. Una costumbre que era más necesaria de mantener que nunca, ya que los hosteleros y comerciantes locales aún luchan por recuperarse de los efectos de una pandemia que les castigó con duras restricciones horarias y de aforo", ha advertido.

Recuerda además desde las filas de AxSí San Fernando que la llegada y permanencia del Minibasket a La Isla fue "un logro andalucista" que ahora -lamente- "echa por tierra una alcaldesa en cuyo presente mandato se ha interrumpido una tendencia que llevaba 17 ediciones inalterable".

"Una alcaldesa que antepone sus caprichos y hace que La Isla desande el camino que como ciudad del deporte había avanzado. Hace escasas semanas nos lamentábamos como la mayoría de clubes y deportistas se habían quedado sin sus habituales subvenciones municipales por no hacerle propaganda a Cavada y ahora tenemos que encajar esta noticia. Desde AxSí exigimos al gobierno de PSOE y Cs, y a su concejalía bicéfala de Deportes, que trabaje para asegurar la permanencia del Minibasket en San Fernando como sede de este imprescindible evento deportivo familiar para la economía isleña y para sumar iniciativas y actividades que contribuyan a reforzarla", indica Picardo.