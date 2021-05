Rigoberta Bandini, nueva incorporación al ciclo de conciertos Bahía Sound de San Fernando

La barcelonesa Rigoberta Bandini incluye el Bahía Sound en la gira con la que va a recorrer España este verano. Será el día 27 de agosto cuando se podrá disfrutar del directo de esta cantante en San Fernando.

Bandini, Paula Ribo en su vida cotidiana, escribe canciones desde los 9 años, nació en 1990, pero no fue hasta 2020 cuando sus temas aparecieron en Spotify. Destaca la gran acogida de composiciones que son himnos generacionales como In Spain We Call It Soledad o Perra.

También firma Too Many Drugs, que forma parte de la banda sonora de la serie Veneno, de la que se han hecho dos remixes que ha permitido que llegue a más público. La artista mezcla un estilo pop con tintes indie y electrónica.

Al cartel del Bahía Sound se suman otros nombres: Elyella, Ginebras y Karavana actuarán de manera conjunta el 23 de julio en este ciclo de conciertos. Desde la organización se recuerda que Elyella es un tándem de djs y productores compuesto por ELLA y MØNØ que construye su música con bases electrónicas, instrumentos rockeros y puro espectáculo desde la cabina en las actuaciones. Estos artistas repasan propuestas musicales actuales, pero también pasadas.

Ginebras es una banda emergente femenina afincada en Madrid. El grupo Karavana se postula como una de las bandas imprescindibles.