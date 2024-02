Premios a la solidaridad en San Fernando: aplausos para Rozalén, APDHA y Afemen por su labor social

"Me ha llamado la atención la cantidad de entidades que hay en San Fernando. Esto habla mucho de un lugar. A veces, nosotros tenemos el foco, pero los aplausos se lo merecen todas las personas que hacen una labor social desde lo escondido, desde el trabajo diario. Estas cosas me ganan mucho, pero hay gente que se lo merece más". La cantante Rozalén recoge emocionada el premio que el Ayuntamiento de San Fernando por su labor solidaria, por convertir el arte en un instrumento social.

Le acompañan en esta distinción la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Provincia de Cádiz (Afemen) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que comparten el orgullo de este reconocimiento por lo que supone para el esfuerzo de los miembros de estas organizaciones. La entrega de la segunda edición de estos galardones coincide con el que ya es el VII Encuentro de Cooperación y Voluntariado en el que más de una veintena de entidades sociales muestran su trabajo y hacen contactos.

"Sirve para darnos a conocer, sobre todo entre los estudiantes, aunque la gente de la calle no se acerque tanto", destaca Juan Ramón Higueras, monitor de Afemen en San Fernando. El acercamiento de una población más juvenil gracias a la invitación que cada año cursa a los centros educativos el Ayuntamiento permite futuros encuentros. "Puedes generar que ellos vengan a la sede a hacer alguna actividad, o que si alguno tiene un problema de salud mental sepa a dónde acudir, nos damos a conocer también con los orientadores de los centros", añade al respecto.

"Mostramos a la sociedad el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos, e invitamos a los ciudadanos a que sean más corresponsables y a que participen más en voluntariado y activismo para defender sus derechos", abunda en este asunto Luisa Cortés, secretaria de la delegación Bahía de Cádiz de Pro Derechos Humanos.

También resalta el hecho de poder tratar con los estudiantes, al ser "una organización que trabaja la sensibilización y la denuncia" y que una de sus líneas sea "hacerlo en los centros educativos". "La gente joven y la comunidad educativa es un espacio importante para fomentar el voluntariado y el asociacionismo", considera.

Alianza entre entidades

En el centro de congreso se dan cita en esta ocasión 23 entidades: Cruz Roja, Manos Unidas, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Alcer Bahía Gaditana, APDHA, la Unión de Parálisis Cerebral (Upace), la Asociación de Familias de Enfermos de Alzeimer Afa Vitae, Afemen, Autismo Cádiz, la Asociación para la Defensa contra la Anorexia y la Bulimia (Adab), Asamblea de Cooperación por la Paz, la Fundación Prolibertas, la Asociación Isleña de Fibromialgia y Fatiga Crónica (AIFI), la Asociación Personas sin hogar con derechos (Pesho-de), Calor en la Noche, Afanas, Banco de Alimentos, Asociación de Pacientes con Síndrome de Toarette, Amigos del Pueblo Saharauis, la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados (Agader), PROyDE (Promoción y Desarrollo), Avatar y la Asociación de Familias y Enfermos de Epilepsia (Afede). El encuentro se convierte en "una forma de generar contactos, de generar dinámicas de colaboración", en palabras de Higueras.

Ese contacto, según la experiencia de Afemen, es muy importante, especialmente en su caso. "La salud mental es una cuestión transversal, en la que los perfiles no están muy claros. Si nos viene alguien y detectamos que no hablamos de un problema de salud, por ejemplo que es un trastorno autista, ya tenemos el contacto directo. Sabemos a quién remitirlo, y exactamente igual de ellos hacia nosotros", pone de ejemplo.

"Para nosotros es fundamental, porque es una forma de poder trabajar coordinadamente, de conocer a otras organizaciones. Es un espacio para hacer alianzas, para fomentar el trabajo en equipo, para poner en común el trabajo con otras organizaciones para optimizar los recursos", sostiene la secretaria de la delegación de APDHA en la Bahía de Cádiz.

Agradecimientos por los reconocimientos

La entidad se manifiesta ante la distinción concedida por el Consistorio isleño "muy contentas y orgullosas por que se nos considere" Con una labor social iniciada en 1994 sobre todo en el área de migraciones, pero también en más áreas, "este reconocimiento es algo muy especial". La activista Atimad Idrissi, encargada de recoger el premio, hace un llamamiento en nombre de la organización a la comunidad internacional para que se busque una solución pacífica a todos los conflictos armados con especial mención a detener el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino".

Pro Derechos Humanos tiene en Andalucía su ámbito de actuación, distribuida en delegaciones. "Una es Bahía de Cádiz, donde hay poblaciones de muchas personas, por eso tenemos grupos locales". El de San Fernando, admite Luisa Cortés, "es uno de los más activos". Cárceles, marginación, solidaridad internacional, migraciones, educación, sensibilización o un grupo de feminismo, aunque ese trabajo lo atraviesa todo, son las áreas que toca. "Aquí el trabajo más fuerte que hacemos es una asesoría para inmigrantes, para que formalicen su situación administrativa. San Fernando es una ciudad de acogida, muy solidaria, pro eso incidimos en esto de trabajar en la cohesión social", detalla.

Otra entidad distinguida es Afemen, que reconoce que "ha sido una sorpresa total, no lo esperábamos. Somos una asociación pequeña y la verdad que nos haya llegado de golpe ha sido una alegría. Los usuarios cuando se lo contamos estaban contentísimos". La asociación se muestra agradecida por el reconocimiento pero también por el apoyo del Ayuntamiento, sin el que no podrían funcionar en San Fernando. "De ellos es la única subvención directa que estamos recibiendo. Esa ayuda nos permite desarrollar la labor que hacemos", explica su presidenta, Encarna Camacho.

La aportación de las instituciones resulta para su trabajo "fundamental". Entidad de ámbito provincial, cuenta con 13 delegaciones, una de ellas en la Sierra donde solo hay una unidad de Salud Mental Comunitaria en Villamartín a pesar de la distancia entre los pueblos. "Donde no llegan las instituciones, el SAS, o no hay actividad por parte de Faisem, ahí estamos nosotros. Pero el dinero no nos llueve del cielo. No podemos hacer nada si no nos dan recursos", deja claro. Ellos intentan paliarla con la captación de socios y de donativos, además de los actos que organizan para recaudar ingresos.

"El esfuerzo detrás es muy grande. Este tipo de encuentros hace que compartamos la manera en que conseguimos y desarrollamos nuestros proyectos, y que creemos sinergias para trabajar en algunos talleres", insiste en la idea de la importancia de este evento.

La cita es importante, porque pone de manifiesto, según la alcaldesa, Patricia Cavada, “la fortaleza del vivísimo y solidario tejido social y asociativo isleño, así como su papel protagonista en la necesaria transformación de nuestra sociedad, cruzada aún por múltiples desigualdades".

Esa lucha la plasma la cantante Rozalén en sus canciones, "es fascinante poder decir tantas cosas a a través de una canción", que el arte y la cultura sean "un medio tan amable para lanzar mensajes".